Zvažujeme blokaci TikToku a dalších čínských aplikací, prozradil americký ministr zahraničí

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v rozhovoru pro televizi Fox News dostal otázku, zda by Spojené státy neměly zablokovat TikTok a další čínské aplikace sociálních médií. „Bereme to velmi vážně. Samozřejmě se na to díváme,“ odpověděl ministr a dále to rozvedl.

Pompeo uvedl, že sledují možná bezpečnostní rizika ze strany čínských technologických firem, ať už jde například o Huawei nebo ZTE. A podobně jako jsou v USA blokovány aktivity těchto firem, mohu být také blokovány některé čínské aplikace, u kterých bude podezření ze špionáže.

Na otázku, zda si mohou Američané do svých telefonů instalovat TikTok, Mike Pompeo řekl: „Jedině pokud chcete své soukromé informace svěřit do rukou Čínské komunistické strany.“

Zástupci TikToku se k silným slovům amerického ministra zahraničí zatím nevyjádřili. Provozovatelé sociální sítě už se ale s podobnými nařčeními potýkají několik měsíců a opakovaně tvrdí, že žádná data pro čínskou vládu nesbírají.