Zuckerberg se z Vision Pro na zadek neposadil. Apple neukázal nic, co by Meta nezvládla také

Co si o brýlích Vision Pro myslíme my, už víte. Jaký je ale názor člověka mnohem povolanějšího? Člověka, který neváhal za Oculus utratit dvě miliardy dolarů a desítky miliard už na VR brýlích prodělal? Mark Zuckerberg se setkal s lidmi z Mety a nový produkt Applu okomentoval. Alex Heath z magazínu The Verge byl u toho a jeho slova tlumočí.

Apple konečně oznámil svůj headset, takže o něm chci chvíli mluvit. Byl jsem opravdu zvědavý, s čím přijdou. A samozřejmě jsem jej ještě neviděl, takže se dozvím víc, až si s ním budeme hrát a uvidíme, co se stane a jak to lidé budou používat.

Z toho, co jsem zpočátku viděl, bych řekl, že je dobrá zpráva, že nemají žádné zázračné řešení jakéhokoli omezení fyzikálních zákonů, které by naše týmy ještě neprozkoumaly a nevymyslely. Zvolili vyšší rozlišení displeje a kvůli všem technologiím, které tam dali, aby to fungovalo, stojí sedmkrát víc. A vyžaduje tolik energie, že potřebujete k jeho používání baterii a připojený drát. Udělali tento designový kompromis a možná to má smysl pro případy, pro které se chystají.

Ale myslím si, že jejich oznámení skutečně ukazuje rozdíl v hodnotách a vizi, které naše společnosti do této oblasti vnášejí, a to způsobem, který považuji za opravdu důležitý. My inovujeme, abychom zajistili, že naše produkty budou co nejdostupnější pro každého, a to je hlavní součástí toho, co děláme. A prodali jsme desítky milionů Questů.

Ještě důležitější je, že naše vize metaverza a přítomnosti je v zásadě sociální. Jde o to, aby spolu lidé komunikovali novými způsoby a cítili se být k sobě blíž. Naše zařízení je také o tom, že jsme ve VR aktivní a něco děláme. Naproti tomu každá ukázka, kterou předvedli oni, byl člověk sedící sám na gauči. To by mohla být vize budoucnosti počítačů, ale já ji nechci. Je tu skutečný filozofický rozdíl v tom, jak k tomu přistupujeme. A když jsem viděl, s čím přicházejí a jak se chystají prorazit, ještě více mě to nakoplo. V mnoha ohledech jsem optimistický, že to, co děláme, má význam a bude úspěšné. Ale bude to zábavná cesta.

Ve zkratce Zuckerberg říká, že Apple nakonec nepředstavil nic, co by v Metě nebyli schopní vyrobit také. A chtějí za to sedmkrát víc než stojí nový Quest 3. Ten sice nemá tak špičkový hardware, ale může si jej dovolit skoro každý. V tom, že Apple ukazával jen lidi, co sami sedí na gauči s nasazenými Vision Pro a jsou odříznutí od reality, však nebetyčně lže. Na jednom záběru jsou totiž dvě ženy.