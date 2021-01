Zrychlení na všech frontách: Test síťového úložiště Asustor Lockerstor AS6602T

Asustor přichází s novým názvem svých síťových úložišť Lockerstor, což značí maximální možnou ochranu dat zejména před ransomwarem.

Výkon grafických karet roste nepříliš překvapivě pod nátlakem hráčů, kteří chtějí stále věrnější grafiku. To není překvapující. Co naopak udivující je, že ve světě malých a středních sítí jsou hlavními hybateli pokroku síťová úložiště – NASy. Schválně se podívejte, kolik síťových prvků, ale třeba i základních desek počítačů s podporou rychlosti vyšší než obstarožní 1 Gb/s na trhu najdete. Přitom porty s rychlostí nad 1 Gb/s se stávají samozřejmostí rovněž u malých a poměrně levných NASů. To je i případ testovaného Asustoru.

SSD pro maximální rychlost

Asustor posunul od svého předchůdce všechny hardwarové parametry: čtyřjádrový Celeron a 4 GB operační paměti DDR4, rozšiřitelné na dvojnásobek díky volnému slotu, postačí v této kategorii každému. Pozice pro dva 2,5" či 3,5" disky nově doplňují rovnou dva M.2 sloty s rozhraním NVMe. Instalace těchto „disků“ sice vyžaduje více šroubování, to však nebudete dělat každý den.