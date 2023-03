Jak v datové schránce zakázat zveřejnění adresy bydliště u fyzických osob

Pokud patříte mezi více než 600 tisíc fyzických osob s datovou schránkou, možná jste si ani nevšimli, že se vaše jméno a adresa bydliště objevily ve veřejně přístupném seznamu. Ministerstvo vnitra provozuje seznam držitelů datových schránek, ten lze dokonce kompletně stáhnout a dál zpracovat.

Kdokoliv si pak může jednoduše najít, kde bydlíte, viz obrázek. U právnických nebo podnikajících fyzických osob nejde o tak velkou nepříjemnost, protože jejich adresy už budou v obchodním nebo živnostenském rejstříku.

Nepodnikající fyzické osoby ale takto na očích nejsou. A ani být nemusí. V nastavení datovky lze zveřejnění v seznamu datových schránek zrušit. Pozor, tato možnost je jen u fyzických osob, nikoliv podnikajících fyzických osob / OSVČ.



Seznam držitelů datových schránek

Jak na to? Po přihlášení běžte do Nastavení | Informace o schránce | Zobrazení v Seznamu DS (fungovat by měl i tento odkaz), kde zrušíte zatržení u Povolit zobrazení v seznamu datových schránek.

Pak (do tří hodin) už vaše jméno a adresa nebudou dostupné ve vyhledávači a otevřených datech, avšak protože už jste tam jednou byli a někdo tu databázi pravidelně stahuje, už vaše informace stejně má.



Povolení k zobrazení v seznamu datových schránek

Datovky mají mimochodem ještě jednu funkci, která prozradí vaši adresu, avšak tentokrát už jen uživatelům, kteří jsou k DS také přihlášení. Jde o funkci Poštovních datových zpráv sloužící jako digitální alternativa k doporučeným psaním.

Pokud máte PDZ aktivní, ostatní držitelé DS si vás mohou vyhledat v seznamu adresátů. Pokud příjem PDZ vypnete, už vás ostatní právnické či (podnikající) fyzické osoby nebudou moci vyhledat. Tato pravomoc zůstane jen orgánům veřejné moci, tedy úřadům.

Funkčnost můžete změnit v Nastavení | Placení poštovní zprávy | Příjem Poštovních datových zpráv (případně klikněte na odkaz).



Povolení příjmu Poštovních datových zpráv