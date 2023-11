Zrod vlaku s legionáři. Rozhovor se šéfem herního studia Ashborne Games Petrem Kolářem

Koncem listopadu vychází nová hra z dílny mladého brněnského studia Ashborne Games. Demo titulu Last Train Home oslovilo na Steamu desítky tisíc hráčů. Jak se rodil příběh popisující cestu československých legionářů a má ve světě šanci na úspěch? A co by měl dnes umět člověk, který se chce stát herním vývojářem?

Česká herní škola má ve světě velké jméno. Na tituly jako Mafia, Hidden & Dangerous nebo Kingdome Come může letos navázat hra Last Train Home. Úspěchy se ale nerodí zadarmo, musí jim předcházet pečlivá příprava v týmu lidí, který si navzájem věří. A právě takový tým v brněnském studiu Ashborne Games vede Petr Kolář, který má zkušenosti například s tituly jako Arma 3, Argo nebo Vigor.

Jak jste se dostal k počítačovým hrám?

Jako úplně malé dítě jsem měl to štěstí, že rodiče měli doma počítač a já se k němu dostal. Měl jsem také to „štěstí“, že jsem ho i rozbil. Máma na něm měla firemní účetnictví, takže to byl docela průšvih. Dodnes nevím jak, ale podařilo se mi jej pomocí nějakých softwarových příkazů hardwarově zničit. To byl někdy na začátku devadesátých let jeden z mých prvních kontaktů s počítačem.

Pak jsem nastoupil do kroužku programování, který pár let po revoluci vypadal tak, že v jedné jeho části se skutečně programovalo, tehdy například v Pascalu, a v druhé části jsme mohli hrát hry. To mě samozřejmě moc bavilo a od té doby jsem hrál prakticky pořád. Časem přišla nabídka, abych o nich psal pro Doupě.cz. Moji první recenzi hned vydali, posléze jsem se stal vedoucím novinkové sekce a poté i zástupce šéfredaktora. Jenže pak přišly škrty a Doupě jsem musel opustit. Dnes to vnímám jako nový impuls, díky němuž jsem se ocitl takzvaně na druhé straně barikády. Z různých akcí jsem se znal s lidmi z Bohemia Interactive, takže se mi tehdy podařilo sehnat práci v tomto herním studiu.

Potřeboval jste k práci v herním studiu nějakou školu, nebo jste ryzí samouk?

Kombinace obojího. Vystudoval jsem Fakultu informatiky na brněnské Masarykově univerzitě. Reálně rozhodně ale nepoužívám všechno, co jsem se tam naučil, protože jsem nakonec nikdy neprogramoval profesionálně. Ale díky tomu, že programovat umím, dokážu číst v kódu a chápat jej. Základy programování jsem měl už i před vysokou, ale ta je prohloubila a rozhodně byla užitečná. Dnes se do ní co chvíli vracím, protože s Jiřím Chmelíkem, který vede obor počítačových her, jsme se domlouvali na různých hostovaných přednáškách, takže aktuálně jsem tam v roli vyučujícího.

Hry jsou už i samostatný obor na univerzitě?

Vývoj počítačových her je na Masarykově univerzitě už několik let jedním z magisterských specializací programu Vizuální informatika, jako předmět se ale učil už dřív. V jeho rámci tam mám jednu hostovanou přednášku, kdy studentům přibližuji, jaké druhy her existují, s jakými nástroji by třeba měli třeba ze začátku pracovat. Podle mě je tento obor velmi užitečný, protože v současnosti se herní průmysl dostává do čím dál větší specializace.

S cestou studentů do herních studií pomáhá konference GDS Prague:

Jak se to projevuje?

Dnes se rozevírají nůžky a v podstatě přestávají existovat střední studia. Jsou buď velká obří, nebo malá indie studia. Právě v těch malých člověk potřebuje umět prakticky všechno, co se nějakým způsobem her dotýká. Kromě programování, vývoje a nějakých základů grafiky to znamená třeba i management nebo marketing. A přesně to ho na vysoké naučí. K tomu, aby se pak dostal do velkého studia, pokud jej to láká, potřebuje praxi. A tu zas získá právě v tom malém studiu. Bez praxe se dnes nikam nedostane.

Ve velkých studiích to zase funguje trochu opačně, každý má svoji konkrétní specializaci. Když to trochu přeženu, ale vlastně ani ne tak moc, existují tam třeba samostatné týmy, které mají na starost efekty odlesku vody a podobně.

Vy jste své zkušenosti využil v Bohemia Interactive. Co jste tam měl na starost?

Tam jsem byl takzvaný „configář“. To je člověk, který se vlastně stará o propojení programátorů, designérů a grafiků. Od grafiků jsem třeba dostal nějaký model, funkcionalitu od programátorů, jak by to mělo fungovat od designerů, a dával to dohromady tak, aby to do sebe ve hře zapadalo. Díky tomu, že bylo studio úspěšné a nabírali jsme další nové lidi, jsem se stal postupně šéfem těchto configurářů a nakonec i vedoucím celého projektu Arma 3. A jelikož jsem už dřív de facto různá oddělení propojoval, nebyla to pro mě příliš velká změna role. Následně jsem přešel na vývoj úspěšných herních titulů Argo a Vigor.