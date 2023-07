Zrod a zkáza Google Readeru. Měla to být revoluce, ale padla ve snaze dohnat Facebook

Prvního července 2013 byl ukončen provoz v té době populární RSS čtečky Google Reader. Webová aplikace, spuštěná v roce 2005, měla dokonalé načasování – na trh přišla v éře blogů, kdy uživatelé hledali způsob, jak mít všechny novinky z více webů na jednom místě. Nabídla jednoduché rozhraní, ve kterém bylo možné sledovat nové příspěvky napříč prakticky celým internetem. Google reader definitivně skončil, na zálohu máte ještě 14 dní I po dlouhých deseti letech je Google Reader často uváděn jako jeden z nejlepších příkladů, kdy Google zničil produkt, který si uživatelé oblíbili a považovali ho za dobrý. Při této příležitosti magazín The Verge hovořil s týmem stojícím za touto aplikací, který popsal jeho vznik, boj o přežití a nakonec i smrt. Byl, nebyl jednou jeden Google Reader V rámci firmy se budoucnost Readeru vždy zdála nejistá. „Bylo to tak nesourodé,“ říká bývalý softwarový inženýr Dolapo Falola. „Doslova jsem měl pocit, že po celou dobu, co jsem na projektu pracoval, se ho různí lidé snažili zničit.“ Plánované ukončení provozu aplikace bylo oznámeno v březnu 2013 s tím, že jako termín vypnutí byl stanoven 1. červenec téhož roku. Blíží se konec Google Readeru. Toto jsou nejlepší náhrady „Ačkoli má produkt věrné příznivce, v průběhu let jeho používání klesalo,“ napsal tehdy jako jeden z důvodů senior vice prezident Googlu Urs Hölzle v příspěvku na blogu, ve kterém oznámil plán na ukončení provozu. Relativně nenápadné oznámení však zvedlo uživatelskou komunitu ze židlí a vyvolalo značně negativní reakce. „Skutečná tragédie Readeru spočívala v tom, že měl všechny předpoklady stát se něčím velkým a Google to prostě nedokázal vidět. V zoufalé snaze dohnat Facebook a Twitter firma zavřela jeden ze svých nejprozíravějších projektů,“ píše kriticky The Verge. Manažerům se Reader mohl jevit jako skromný agregátor kanálů postavený na nudné technologii. Pro uživatele to však byl způsob, jak si uspořádat internet, jak dát webu smysl a jak shromáždit vše, co je zajímá.

Vzpomínky tehdejších zaměstnanců Lidé, kteří na Readeru pracovali, na něj i po deseti letech vzpomínají s láskou. Byla to malá skupina zaměstnanců, která aplikaci nevytvořila proto, aby to byl efektní produkt nebo chytrý kariérní tah – rozhodně to nebylo ani jedno, ani druhé – ale proto, že se rádi snažili najít lepší způsoby, jak sledovat a zpřístupňovat web. Bojovali s firemní politikou a nekonečnou byrokracií, jen aby vytvořili věc, kterou sami chtěli používat. 7 cest, kterými se vydat po smrti Google Readeru „Tohle bude ten nejsušší příběh,“ říká Chris Wetherell při otázce na začátek služby Google Reader. Wetherell nebyl prvním člověkem v Googlu, který snil o lepším způsobu čtení internetových stránek, ale právě jemu všichni připisují zásluhy na tom, že Reader vůbec začal. „Dobře, tak tady to je: zuřivá bitva mezi formáty kanálů,“ říká. „Zní to zajímavě?“ Jedním z nejdůležitějších způsobů předávání informací na internetu jsou kanály, které automaticky agregují nejdůležitější obsah webových stránek a zpřístupňují jej pro další zpracování. Díky kanálům fungují podcasty v různých aplikacích a obsah se zobrazuje ve všech aplikacích od Flipboardu po Facebook. Začátky Google Readeru Na začátku minulého století existovaly v podstatě dva způsoby, jak vytvořit kanál. Jedním z nich bylo RSS, což je zkratka pro Really Simple Syndication, a existuje přibližně odjakživa. Druhý způsob se nazýval Atom – jednalo se o novější standard, jehož cílem bylo opravit některé funkce, které byly u RSS zastaralé a nefunkční. Jako náhrada za Google Reader poslouží i Raspberry Pi s Tiny Tiny RSS Koncem roku 2004 zavolal produktový manažer pracující na projektech Atom Jason Shellen Wetherellovi – svému bývalému kolegovi z týmu Bloggeru – a požádal ho, zda by mohl vytvořit nějakou aplikaci založenou na Atomu. „Mohl bys napsat jen malou věc, která by analyzovala Atom, abychom ukázali, jak to funguje?“ zeptal se ho. Potřeboval jen technické demo – něco, co by mohl ukázat potenciálním partnerům a vysvětlit, jak Atom funguje. Jednou zůstal Wetherell vzhůru dlouho do noci a vytvořil jednoduchou aplikaci, která převáděla kanály RSS z různých webových stránek do formátu Atom a zobrazovala tyto kanály v aplikaci prohlížeče založené na Javascriptu, takže bylo možné klikat a číst. „A pak jsem se snažil, aby to bylo příjemné prostředí,“ říká Wetherell. Aplikaci nazval Fusion. Na pohled to nebylo nic moc, ale bylo to rychlé a fungovalo to ve webovém prohlížeči.

Aplikace Fusion Jakmile aplikaci Fusion dokončil, začal ji sám používat ke čtení informací z různých webů, jejichž kanály si přidal do odběrů. Večer se obrátil na Shellena a řekl: „Myslím, že jsem něco vytvořil.“ Následně mu poslal prototyp a Shellen v něm také okamžitě viděl potenciál. Google 1. července zruší službu Google Reader V roce 2004 většina lidí nesledovala internet prostřednictvím sociálních sítí a algoritmy řazených kanálů. V té době uživatelé pracovali s internetem tak, že zadávali adresy URL do adresního řádku a postupně procházeli různé webové stránky. Sice se už v té době objevilo několik nástrojů jako NetNewsWire a Bloglines, které usnadňovaly odběr více stránek na jednom místě, ale tyto RSS čtečky byly většinou vhodné spíše pro nerdy. Většina uživatelů byla odkázána na záložky v prohlížeči a zuřivě obnovovali své oblíbené stránky jen proto, aby viděli, co je nového. Wetherellův prototyp nebyl komplikovaný jako NetNewsWire, nepadal jako Bloglines a Javascriptové rozhraní bylo rychlé a plynulé. Hned to vypadalo jako lepší způsob, jak sledovat web. Multiplatformní „čtečka“ Wetherella a Shellena záhy napadlo, že by mohli v aplikaci zobrazovat fotografie z Flickru, videa z YouTube a Google Videos, dokonce i podcasty z celého webu. Shellen, který do Googlu přišel v rámci akvizice Bloggeru, viděl potenciál Readeru jako sociální sítě – místa, kde by uživatelé mohli sledovat blogy všech svých přátel. Digg Reader: Další cesta, kudy se vydat po smrti Google Readeru Nakonec Wetherell strávil část svého „20 % času“, což byla slavná politika Googlu, kdy nechával své zaměstnance pracovat v rámci pracovní doby na čemkoli, co chtěli, budováním Fusionu jako komplexnějšího produktu pro čtení kanálů. Zvládal RSS, Atom a další formáty. Po nějaké době ho ukázal lidem, kteří vytvářeli iGoogle, což byl v té době nedávno spuštěný produkt webové domovské stránky, který byl později také zrušen. Ve své prezentaci se Wetherell podělil o mnohem větší a velkolepější ambice Fusionu, než je služba pro čtení článků. Se Shellenem mluvili o tom, že feed může být doslova cokoli. Wetherell opakovaně použil slovo „polymorfní“, což je v programátorských kruzích běžný termín označující jednu věc, která má mnoho podob. „Nakreslil jsem na tabuli velký kruh,“ vzpomíná. „A řekl jsem: Tohle je informace. A pak jsem z něj nakreslil paprsky a řekl: Tohle jsou videa. Tohle jsou zprávy. Tohle je to a to.“ Týmu iGoogle předal svou myšlenku, že budoucnost informací by mohla spočívat v tom, že se vše promění ve zdroj a vytvoří se způsob, jak tyto zdroje agregovat.

Projekt dostal zelenou Návrh zněl dobře a Wetherell a Shellen dostali povolení na něm dále pracovat. Fusion se sice nestal oficiálním projektem a nebyl ani personálně zajištěn, ale bylo mu alespoň umožněno pokračovat v existenci. Wetherell a Shellen přibrali další lidi, kteří pracovali na podobných projektech ve svém dvacetiprocentním úvazku, a Shellen sepsal oficiální dokument se specifikací produktu, v němž nastínil ambice Fusionu. Feedly bude nová superstar pro RSS V říjnu 2005 Shellen na konferenci Web 2.0 v San Francisku oznámil světu spuštění služby Fusion. Jenže jí nesměl říkat Fusion. Tým byl na poslední chvíli nucen název změnit poté, co Marissa Mayer – v té době výkonná ředitelka Googlu odpovědná za všechny spotřebitelské webové služby – prohlásila, že chce tento název pro jiný produkt, a požadovala, aby tým vybral odlišný. Nutno podotknout, že žádný produkt Googlu nakonec název Fusion nikdy nenesl. Tým proto vymyslel desítky dalších názvů: Reactor, Transmogrifie a řadu dalších. Na konci seznamu se objevil název Reader. Shellen dodnes lituje, že boj o název prohrál. Ještě teď ho trápí, když si vzpomene na to, že Google Reader je známý jako „RSS čtečka“, a ne jako univerzální informační nástroj, kterým se mohl stát. Velkolepé zhroucení Google Readeru Fusion byl tedy spuštěn jako Google Reader a okamžitě se velkolepě zhroutil. První den stránky jednoduše nestíhaly zvládat vysoký zájem. Většina prvních návštěvníků webu reader.google.com se na něj už nikdy nevrátila. I když tým pozěji stabilizoval infrastrukturu, mnoha uživatelům z nejrůznějších důvodů Reader nevyhovoval. Google Reader - RSS čtečka od Googlu Teprve když v roce 2006 spustili redesignovanou verzi, která přidala nekonečné rolování, počítání nepřečtených článků a lepší nástroje pro správu pro náročné čtenáře, se Reader opravdu rozjel. Oslovil především milovníky informací, kteří chtěli mít rychlý přehled o všech svých oblíbených titulech a blozích. Tým se snažil najít způsob, jak přilákat ještě více příležitostných uživatelů. Jedna funkce se okamžitě ujala, a to jak u zkušených uživatelů, tak u příležitostných čtenářů: jednoduchý systém sdílení, který uživatelům umožňoval přihlásit se k odběru, aby viděli hvězdičkované položky někoho jiného, nebo mohli sdílet svou sbírku odběrů s dalšími lidmi. Tým Readeru nakonec přidal komentáře, funkci sdílení s poznámkou a další novinky.

Na poměry Googlu byl moc malý V době svého největšího rozmachu měla aplikace Reader něco málo přes 30 milionů uživatelů, z nichž mnozí ji používali každý den. To je velké číslo – podle téměř jakéhokoli měřítka, ovšem kromě měřítka Googlu. Jeho projekty se týkají stovek milionů či miliard uživatelů a zdálo se, že vedoucí pracovníci vždy považovali Reader za chybu v zaokrouhlení. Kolik uživatelů by potřeboval Google Reader k přežití? Prý sto milionů Větším problémem se zdálo být to, že se to nelíbilo Marisse Mayer, která Shellenovi v jednu chvíli řekla, že pracemi na Readeru plýtvá časem zaměstnanců. Tým měl problémy, když žádal o další zdroje nebo financování. Naopak spoluzakladatel Googlu Larry Page byl fanouškem aplikace, nicméně o několik let později se Reader objevil na jeho seznamu 100 nejhorších projektů Googlu. Vedení Googlu se bylo po celou dobu přesvědčené, že Reader je funkce, nikoli produkt. Na schůzkách se ptali, proč Reader není jen kartou v aplikaci Gmail. Když se Google rozhodl vytvořit nového e-mailového klienta s názvem Inbox, který sliboval shromažďování veškeré důležité komunikace a informací na jednom místě, manažeři byli přesvědčeni, že by Reader měl být jeho součástí. Nakonec byl Inbox také zrušen. Boj o existenci Tým pracující na Readeru musel neustále obhajovat existenci svého produktu. Výhodou bylo, že nevyžadoval příliš mnoho zdrojů – na celém projektu pracoval asi tucet zaměstnanců. Na druhou stranu Reader nebyl v měřítku Googlu nijak závratným úspěchem, ani neměl výrazného vedoucího pracovníka, který by jeho existenci obhajoval. Proč zahynul Google Reader? Poněvadž už nezajímal „L tým“ Google se v té době cítil ohrožený vzestupem sociálních sítí, konkrétně Facebooku a jeho rychlým ovládnutím trhu s online reklamou, proto začal zoufale budovat vlastní síť. Pokusil se vytvořit síť nazvanou Google Friend Connect, která však nikam nevedla. Vybudovat síť na základě e-mailových kontaktů, kde už měl náskok díky Gmailu, prostě nedávalo smysl. Relativním úspěchem se tak stal až Google Buzz – aplikace, která se snažila spojit zasílání zpráv, sociální sítě a blogování do jednoho. Ta byla spuštěna v roce 2010 a v roce 2011 zanikla. Tým Readeru se na chvíli udržel při životě díky slibu, že se stane pokusným králíkem pro další sociální nápady Googlu. Situace se změnila, když se Google rozhodl vytvořit nejen sociální platformu, ale také zásadně změnit architekturu svých aplikací na základě sociálních sítí. Dva manažeři – Vic Gundotra a Bradley Horowitz – zahájili nový projekt s kódovým označením „Emerald Sea“, jehož cílem bylo zabudovat sdílení a doporučování založené na přátelích do téměř každé aplikace Google. Tento projekt se později stal známým jako Google+, což byl nejpřímější pokus o vytvoření produktu podobného Facebooku. „Přeměňujeme samotný Google na sociální destinaci na úrovni a v rozsahu, o jaký jsme se nikdy nepokusili.“ řekl Gundotra v roce 2011 časopisu Wired. Tým Emerald Sea pracoval ve speciální budově, do které mělo přístup jen několik zaměstnanců; utajení bylo jen dalším signálem, že jde o nejvyšší prioritu.

Přechod do „režimu údržby“ Ve snaze vybudovat novou sociální platformu měl tým Readeru pocit, že Google přehlíží tu, která se mu rodí přímo pod nosem. Reader se sice nikdy nestal světovládnou bestií, ve kterou se nakonec proměnil Facebook, ale jeho vývojářský tým byl přesvědčený o tom, že přišel na některé věci ohledně toho, jak se lidé vlastně chtějí spojovat. Google Reader umí odebírat obsah i z webů, které žádné RSS nenabízejí Na začátku roku 2011, kdy byl vývojářský tým značně zredukován, byl Reader oficiálně převeden do „režimu údržby“. V praxi to znamenalo, že se pouze opravovaly chyby, ale produkt se neměl dál rozvíjet. Souběžně s tím byl Reader integrován do služby Google+, jen krátce předtím, než začala nezadržitelně upadat. Navzdory tomu, že Google prakticky násilím vnutil svou sociální síť stovkám milionů lidí, uživatelé se bouřili proti politice Googlu týkající se skutečných jmen, vadil jim problém se spamem, a kromě toho nedokázali přijít na to, co Plus nabízí navíc proti Facebooku nebo Twitteru. „Zapojení bylo tak nízké,“ říká Jenna Bilotta, „že v podstatě během osmi měsíců pochopili, že to nebude úspěšný produkt.“ Sbohem a šáteček Způsobené škody se bohužel nepodařilo opravit. Z týmu odešla většina vývojářů a Reader nezadržitelně chřadl. Málokdo z týmu byl překvapen, když Google o několik měsíců později oznámil, že Reader nadobro ukončuje činnost. Google si vypnutí Readeru nerozmyslí, plánoval to dlouho dopředu Je to už deset let, co byl Reader vypnut, a řada lidí, kteří se podíleli na jeho budování, si stále klade otázky týkající se jeho fungování. Co kdyby se soustředili na růst nebo příjmy a skutečně se snažili dostat do měřítek Googlu? Co kdyby více tlačili na podporu většího počtu typů médií, takže by se rychleji stal čtečkou / prohlížečem fotografií / portálem YouTube / aplikací pro podcasty, jak si představovali? A samozřejmě je tu největší otázka: co kdyby se pokusili vytvořit Reader mimo Google? V následujících letech se na bývalé členy týmu Readeru často obraceli lidé, aby vytvořili něco podobného. Shellen a Wetherell nakonec založili Brizzly – sociální platformu založenou na mnoha myšlenkách Readeru. Kevin Systrom, někdejší manažer produktového marketingu, založil Instagram a nedávno Artifact – dvě platformy s velkými nápady v oblasti konzumace obsahu, které se zjevně poučily z toho, co se v Readeru nepovedlo.