Zrcadlení aplikací z Androidu přichází na Windows. Dočkají se ale jen někteří, musíte mít podporovaný Samsung

Microsoft nedávno představil společně se Samsungem několik vylepšení aplikace Váš telefon ve Windows 10. Ta nejhlavnější, zrcadlení aplikací z Androidu, přichází nyní.

Konečně se dočkáme funkce, která některým mohla hodně chybět – možnost spouštět mobilní aplikace na počítači. Již dnes je možné využít některý z emulátorů a aplikace si nainstalovat i na Windows, používání ale není tolik pohodlné a jedná se o oddělené instalace oproti těm, co máte v telefonu.

Novinka tento problém řeší a aplikaci načítá přímo z telefonu s Androidem. Tedy přesněji řečeno – telefonu s Androidem od Samsungu, který je na tomto seznamu. Jediný telefon, který není od jihokorejského výrobce, je Surface Duo od Microsoftu. To trochu omezuje využití, dává to ale smysl. Pro umožnění této funkce je nutný zásah do systému, Android na podobnou funkci není v základu stavěný.

Pokud ale máte podporovaný počítač a telefon, můžete využít novou sekci s aplikacemi v rámci programu Váš telefon. Každá se spouští v samotném okně a je tak možné využít i multitasking. Novinka se postupně šíří mezi uživatele a měla by být dostupná v následujících dnech.

