Zprávy na WhatsApp si přečtete pouze jednou. Novou funkci potvrdil přímo Mark Zuckerberg

Portál WABetaInfo dostal možnost zeptat se na několik budoucích funkcí na platformě WhatsApp jejího CEO Willa Cathcarta, později se do chatu připojil i Mark Zuckerberg, takže informace jsou doslova od zdroje.

První novinkou je už dlouho diskutovaná možnost používat jeden uživatelský účet na více zařízeních současně. Dnes jsou to maximálně dvě (mobil a počítač), nově to budou čtyři.

Koncem roku 2020 WhatsApp uvedl vzkazy mizející po sedmi dnech (návod zde), teď má funkce dostat nové možnosti. Pokud si to bude odesilatel přát, adresát si zprávu, obrázek či video prohlédne pouze jednou, hned pak zmizí.

WhatsApp pracuje na aplikaci pro iPad (dosud jen zvětšená appka pro iPhone).

Zmíněné novinky by se měly dostat do betaverze během měsíce či dvou, do ostrého provozu půjdou později.