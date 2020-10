Zprávy do datové schránky už nezmizí. Portál občana je umí zadarmo archivovat. Tuto funkci ale musíte zapnout

Datové schránky uchovávají zprávy pouze po omezenou dobu, nyní se ale skrze Portál občana otevírá možnost jejich archivace navždy, a to zcela zdarma. Novinku si ale musíte aktivovat sami ručně.

Klasické zprávy jsou po doručení do datové schránky smazány po 90 dnech. To může být nepříjemné, pokud si je chcete uchovat po delší dobu – na to jsme ostatně zvyklí z jakýchkoliv jiných komunikačních prostředků, ať už je to e-mail, či některý z messengerů. Datové schránky tak nově umožní toto chování změnit a zprávy archivovat na neomezenou dobu zdarma.



V nastavení Portálu občana si můžete novinku aktivovat

Novinku je nutné si ale ručně aktivovat – není zapnuta pro všechny automaticky. Stačí ale v Portálu občana navštívit Nastavení – Datové schránky a povolit Automaticky archivovat datové zprávy. Uložené zprávy pak najdete uvnitř této služby.

📥 Potřebujete si uchovat staré zprávy z datové schránky? Nově to jde pohodlněji! Každá příchozí zpráva se automaticky archivuje do úložiště Portálu občana.



Automatická archivace datových zpráv je zdarma, stačí ji aktivovat v nastavení. ⚙ pic.twitter.com/QQE8DRt2gY — gov.cz (@gov_cz) October 22, 2020

Je ale nutné si dát pozor. Pokud si funkci aktivujete, budou příchozí zprávy automaticky označené za doručené. Kontrola schránky přitom probíhá jednou za 4 hodiny. Na některé příchozí zprávy je přitom nutnost reagovat pouze po omezenou dobu. Je tak tedy na zvážení, zda si novinku zapnout, či si jen aktivovat e-mailové upozornění na nové zprávy a ty si následně ručně archivovat jinde.