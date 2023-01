Zpěvák Nick Cave zhejtil písničku, kterou napsal ChatGPT. Problém vidí v tom, že „algoritmy necítí“

Nick Cave očividně není příliš nadšený schopnostmi ChatGPT. Na svém osobním blogu se australský zpěvák a skladatel vyjádřil k textu, který chatbot s umělou inteligencí napsal coby píseň „ve stylu Nicka Cavea“. Podrobnosti přinesl magazín The Verge.

Od spuštění v loňském roce se služba ChatGPT stala doslova senzací. Přestože chatbot vytvořený společností OpenAI není v oblasti umělé inteligence žádným velkým skokem, jeho zpřístupnění dalo milionům lidí příležitost pohrát si s touto špičkovou technologií a objevit její překvapivé a rozmanité schopnosti.

Umělá inteligence v roli skladatele

„Od spuštění v listopadu loňského roku mi mnoho lidí, většinou s jistým druhem ohromení algoritmy, poslalo písně "ve stylu Nicka Cavea" vytvořené ChatGPT. Byly jich desítky. Musím říct, že já osobně takové nadšení kolem této technologie nepociťuji.“ konstatuje Cave v úvodu své odpovědi jednomu z fanoušků.

Hudebník poděkoval za zaslaný text, ale kriticky zhodnotil výsledek slovy „při vší lásce a úctě na světě, tahle píseň je blbost, groteskní výsměch tomu, co je to být člověkem, a, no, moc se mi to nelíbí.“ Dále uvedl, že chápe, že ChatGPT je v plenkách, ale možná právě v tom dle jeho mínění spočívá rodící se hrůza umělé inteligence – že bude navždy v plenkách.

„ChatGPT možná dokáže napsat projev, esej, kázání nebo nekrolog, ale nedokáže vytvořit skutečnou píseň... Písně vznikají z utrpení, čímž mám na mysli, že jsou podmíněny složitým, vnitřním lidským bojem a, pokud vím, algoritmy necítí.“ uvedl Cave v příspěvku.

Algoritmy necítí

Jednou ze silných stránek ChatGPT je jeho flexibilita. Bot je schopen psát v obrovské škále stylů. Systém je však v mnoha ohledech omezený. Má například tendenci prezentovat nesprávné informace jako fakta a je náchylný k opakování sociálních předsudků a stereotypů pocházejících ze zdrojových dat.

Ačkoli je Nick Cave přesvědčen, že algoritmy nedokážou napodobit člověka, protože necítí, absence citu nebrání tomu, aby se tato technologie hojně využívala v jiných oblastech. Například ve školství mnozí pedagogové upozorňují, že ChatGPT hojně využívají studenti k psaní esejí.

„Možná to bude znít, že si to všechno beru příliš osobně, ale jsem písničkář, který se právě teď věnuje psaní písní. Je to záležitost na krev a na dřeň, tady u mého stolu, která ode mě vyžaduje něco, co iniciuje nový a čerstvý nápad. Vyžaduje mou lidskost. Co je ten nový nápad, nevím, ale je někde tam venku a hledá mě. Časem se najdeme.“ uzavírá Cave.