Zotac zkrotil procesory Intelu. V minipočítačích Zbox je uchladí pasivně, takže budou zcela tiché

Společnost Zotac vydala nové modely známých minipočítačů ZBOX a to konkrétně v řadě C, které jsou vybavené pasivním chlazení, takže jsou absolutně tiché, protože nemají žádný ventilátor. Hodí se tak třeba pro multimediální centrum do obýváku, ale i jako tiché pracovní počítače, které upevníte a schováte za monitor.

Zotac nasadil tři nové mobilní procesory Intel Core 12. generace (Alder Lake-P), které mají velmi nízké TDP pouze 28 W. Na výběr jsou tři procesory – 12jádro Intel Core i7-1260P, 12jádro s mírně nižšími frekvencemi Core i5-1240P a 10jádro Core i3-1220P. Z pohledu grafiky je nutné si vystačit s integrovanou grafikou, která ale podporuje moderní kodeky.

Počítače Zotac Zbox C mají objem jen 1,8 litru s celkovými rozměry 20,4 × 12,9 × 6,8 cm. Uživatele si mohou počítač vybavit operační pamětí s kapacitou až 64 GB (DDR4-3200) v rámci dvou slotů SO-DIMM a použít dva disky pro úložiště – jeden M.2 (PCI Express) a jeden 2,5palcový disk s rozhraním SATA.

Mezi porty je HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4, napájené USB-C (také umí Thunderbolt 4, a tím pádem i DisplayPort, nabíjení až 65 W), na přední straně pak jedno USB 3.1, vzadu tři USB 3.1 a jeden USB 2.0, dále dva rychlé síťové porty ethernet (jeden 2,5 Gb/s a druhý 1 Gb/s). Nechybí čtečka karet 3v1, Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.

Ceny zatím nebyly uvedeny.