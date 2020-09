Zotac prozradil, kolik dostal objednávek na nedostupnou GeForce RTX 3080

Jen těžko bychom hledali více kontroverzní prodej hardwarové počítačové komponenty, než je u grafické karty GeForce RTX 3080. I když měl prodej odstartovat minulý týden, nakonec se jí dočkalo jen „pár“ zákazníků z celkového počtu zájemců, kterých bylo nečekané množství. Dle informací Nvidie byl zájem několikanásobně větší než u minulé generace, a tak u většiny e-shopů došlo k vyprodání během sekund či minut.

Nyní máme konečně i přesnější představu, jak taková poptávka, kterou nešlo pokrýt, vypadala. Společnost Zotac totiž prozradila podrobnosti ze spuštění prodejů. Jen přes Amazon, což je pouze jeden z distribučních a prodejních kanálů, dostal 20 tisíc objednávek na Zotac GeForce RTX 3080 Trinity.

Zotac přiznal, že takové objemy není schopný v krátké době pokrýt a dostupný sklad se kvůli tomu vyprodal během několika minut. K pokrytí takového množství kusů bude Zotac potřebovat minimálně několik týdnů, takže zákazníci mají možnost případné objednávky zrušit nebo si počkat celkem dost dlouho.

Lze čekat, že u jiných a ještě známějších výrobců bude situace možná ještě horší, respektive počet objednávek bude ještě vyšší, a tím pádem i počet nespokojených zákazníků, kteří kartu stále nezískali.

Například výrobce EVGA ale oznámil, že pravidelně naskladňuje každých několik dní a Nvidia potvrdila, že zrychluje výrobu a distribuci čipů a okamžitě posílá vše výrobcům karet.

Uvidíme, jaká bude situace s GeForce RTX 3090, která je dvakrát dražší a nelze tak čekat tak obrovský zájem. Opačná situace by ale mohla nastat s GeForce RTX 3070, která by měla dorazit 15. října a bude dostupná za cenu pouze 14 tisíc korun, přičemž by měla disponovat výkonem jako GeForce RTX 2080 Ti, která se donedávna prodávala za dvojnásobnou cenu.

Nvidia podle spekulací navíc chystá i další varianty jako GeForce RTX 3080 Ti s 20 GB paměti, GeForce RTX 3070 s 16 paměti nebo GeForce RTX 3060 Super/Ti s 8 GB paměti, takže lze předpokládat, že i u nich dojde ke zpoždění dodávek.