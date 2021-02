Zoombombing přilákal i výzkumníky. Zjistili, že se ho často dopouští sami účastníci a brání se mu těžko

Už je to skoro rok, co se kvůli pandemii koronaviru dostala do popředí videokonferenční platforma Zoom. A rok se její uživatelé musí potýkat se zoombombingem, tedy nečekaným vnikáním rušivých elementů do virtuálních schůzek. Problematika zaujala i vědce z Bostonské univerzity a Státní newyorské univerzity v Binghamtonu, rozhodli se prozkoumat, proč vůbec k těmto žertům dochází. Jejich zjištění boří některé dosavadní mýty.

Obvykle se lidé i organizace snaží ochránit své videokonference na Zoomu pomocí hesel nebo soukromého odesílání odkazů. Tyto způsoby ale dost často nefungují. Jak výzkumníci zjistili, je to proto, že většina lidí, kteří způsobují zoombombing, nejsou cizí individua, ale legitimní účastníci schůzky. To je v přímém rozporu s obecným přesvědčením, že jádrem problému jsou náhodní návštěvníci, kteří jen na pozvánku narazili na internetu.

Respektive náhodní návštěvníci za zoombombingem stojí, ale dost často je pozvou přímo zmínění „praví“ účastníci, není to o násilných útocích. Na internetu (Twitter, 4chan apod.) různé zveřejňují hesla i pozvánky s výzvami k návštěvám, kterých se může kdokoliv chytit. Stává se to nejčastěji při distanční výuce na středních a vysokých školách.

Když snahy o ochranu videokonference kazí přímo její účastníci, tak organizátoři mají k dispozici velmi omezené způsoby, schůzku ochránit. Vlastně výzkumníci popisují jediné řešení - vytvářet personalizované pozvánky na videokonference. Jen tak dle jejich slov lze zabránit vpadnutí nezvaných tváří, i když odkazy budou šířit legitimní účastníci.

„Hesla nefungují, tak se byl se dal náš výzkum shrnout. Musíme přemýšlet nad mírnějšími strategiemi,“ popisují vědci s tím, že nefungují ani čekací místnosti. Vysvětlili rovněž, že problém je globální, ani jedné zemi, na kterou se zaměřili, se zoombombing nevyhnul.