Zoom nechce zavést kompletní šifrování komunikace. Roli v tom hraje policie

Na stále populárnější platformu pro videokonference Zoom se chystá koncové šifrování komunikace, jenže nebude pro všechny. Využít jej budou moci pouze platící uživatelé, ostatní mají smůlu. Důvod podle šéfa společnosti Erica Yuana není finanční, ale ten, že Zoom chce v budoucnu spolupracovat s bezpečnostními složkami a umožnit jim přístup k datům, když bude potřeba.

Yuan o tom informoval během prezentace hospodářských výsledků za poslední čtvrtletí. Ta proběhla, jak jinak, přímo na Zoomu. „Bezplatní uživatelé to určitě nedostanou, protože chceme spolupracovat s FBI a místními bezpečnostními složkami v situacích, kdy někdo zneužije Zoom ke špatným účelům,“ uvedl ředitel na otázku, pro koho všechno společnost koncové šifrování chystá.

Ve vyjádření pro server CNET pak společnost uvedla, že k tomuto rozhodnutí dospěla na základě spolupráce s organizacemi na ochranu lidských práv a odborníku na šifrování. Pouze u platících uživatelů totiž dokáže spolehlivě ověřit jejich identitu. Anonymové, kteří mohou potenciálně škodit, by šifrováním akorát chránila, říká. „Najít správnou rovnováhu je velmi těžké. Vždy se snažíme udělat tu správnou věc,“ uvedl mluvčí firmy.

Zoom se nejspíš nechce dostat do pozice například WhatsAppu nebo Applu, kteří v minulosti opakovaně čelili kritice ze strany policie kvůli svému koncovému šifrování, jež komplikovalo vyšetřování zločinů. Odmítali totiž do svých aplikací vložit zadní vrátka, přes která by byl detektivům umožněn přístup. Jejich argumentem bylo, že každý člověk má právo na maximální soukromí.

Zoom má žně

Co se týče finančních výsledků, které byly hlavním tématem oznámení Zoomu, do konce dubna se jeho tržby meziročně zvýšily na 328 milionů dolarů. Čistý zisk stoupl na 27 milionů dolarů. Pro porovnání, ve stejném období loni měla firma zisk 200 tisíc dolarů. Zvýšila proto své odhady tržeb pro letošní rok, aktuální výhled je 1,8 miliardy dolarů (42,5 miliardy korun).

Za všechno samozřejmě může koronakrize, kvůli které se zvýšil počet lidí pracujících z domova a tím pádem vzrostla poptávka po videokonferencích. Na vrcholu celé pandemie v dubnu měl Zoom 300 milionů uživatelů, nárůst oproti prosinci zhruba třicetinásobný.