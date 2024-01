Znovu vynalezené kolo. StekkerBlok je prodlužovačka, do které skládáte zástrčky, jak se vám zachce

Základní myšlenka je skvělá. StekkerBlok je prodlužovačka, která nemá pevně daný počet zásuvkových slotů. K dispozici máte pravidelnou matici dutinek a je jen na vás, jak kabely, nabíječky a další poskládáte. Když se vidlice/zástrčka vejde, máte jistotu, že bude fungovat.

StekkerBlok šetří místo, je designově zajímavý a je to něco, co tu ještě nebylo. Na tyhle argumenty spoléhají bratři Kolkmanové a nabízí svůj výmysl na Kickstarteru. Jenže dva týdny před koncem kampaň podpořilo jen 8 lidí a stanovený cíl ve výši 15 tisíc eur je daleko. V čem je problém?



Možná v tom, že prodlužovačka pojme jen jednoduché dvoukolíkové vidlice, ale s tzv. francouzským modelem (typ E se zemnicí dutinkou navíc) máte smůlu.

Nicméně hlavní problém vidím v cenové politice. StekkerBlok je násobně dražší než konvenční konkurence. Za bílý model 4×4 chtěji bratři 199 eur, za to samé v černé už 279 eur – to je skoro 7 tisíc korun a nezlepší to ani tvrzení, že jste dostali 20% slevu. Následují modely 8×4 a 8×8, přičemž ten dražší černý už stojí skoro 18 tisíc korun, na webu beze slevy dokonce 24 593 Kč. Za prodlužovačku…