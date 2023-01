Zní to jako aprílový vtípek, ale Acer opravdu představil kombinaci pracovního stolu a rotopedu. Moc se mi líbí

Zbožňuji svůj zvedací stůl, mám za sebou recenzi téhle podivnosti, a tak článek o zařízení Acer eKinect BD 3 nemohl připadnout na nikoho jiného. Je to nevídaná kombinace pracovního stolu a rotopedu – má nás dohnat k aktivitě při jinak sedavé kancelářské práci, která je dlouhodobě nebezpečná našemu zdraví.



Stolek je rozměry malý, květináč a lejstra budete muset dát jinam.

V pohybu vidím hlavní benefit, ale Acer se hlasitěji prezentuje environmentální linkou – eKinect mění mechanickou energii šlapání na elektřinu, takže si při práci můžete dobít notebook. Nevíme nic o efektivitě integrovaného generátoru, ale vyrobit nějakých 20 nebo 40 W pro běžný kancelářský notebook nebude až tak velký problém – rozhodně by to neměl být vrcholný sportovní výkon, při kterém byste se v kanceláři výrazně potili. Konstantní rekreační tempo by mělo stačit.

Tisková zpráva zmiňuje různé režimy, které umožňují měnit odpor kola, polohu sedla a výšku stolu podle toho, zda se zrovna chcete více soustředit na práci nebo na cvičení. Doprovodná appka pro mobily sleduje pokrok v průběhu času a zobrazuje informace, jako je doba trvání, spálené kalorie a generované watty. Základní info je vidět i na LCD panulu přímo v desce stolu.



V pracovním režimu se povrch stolu posune blíže k židli, aby jezdci mohli při psaní a šlapání sedět ve vzpřímené poloze. Ve sportovním režimu je deska stolu posunuta dopředu, odhalí se pod ním skryté masivní madlo (jako na standardním trenažéru), tím se zvětšuje prostor pro nohy a zvyšuje síla šlapání.

Ještě tu je jeden ekologický rozměr – deska stolu obsahuje recyklovaný plast. Ten už Acer dává do notebooků, takže proč jej nepoužít i tady? eKinect je vybaven dvěma porty USB-A a jedním USB-C, takže těch nabíjených zařízení může být i více. Nechybí háček na tašku a držák na nápoje

Acer eKinect BD 3 v akci:

Co se dostupnosti týče, Acer vyloženě neuvádí, že eKinect BD 3 přinese i na český trh, nicméně v oblasti EMEA (kam patří i Česko) má být k dispozici v červnu za 999 eur (tj. 24 tisíc korun).