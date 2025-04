Znělka z Windows 95 se stala americkým národním bohatstvím. Spolu s Eltonem Johnem a Celine Dion

Aloha ‘Oe Hawaiian Quintette 1913

Sweet Georgia Brown Brother Bones & His Shadows 1949

Happy Trails Roy Rogers and Dale Evans 1952

Radio Broadcast of Game 7 of the 1960 World Series Chuck Thompson 1960

Harry Urata Field Recordings Harry Urata 1960–1980

Hello Dummy! Don Rickles 1968

Chicago Transit Authority Chicago 1969

Bitches Brew Miles Davis 1970

Kiss An Angel Good Mornin’ Charley Pride 1971

I Am Woman Helen Reddy 1972

El Rey Vicente Fernandez 1973

Goodbye Yellow Brick Road Elton John 1973

Before the Next Teardrop Falls Freddy Fender 1975

I’ve Got the Music in Me Thelma Houston & Pressure Cooker 1975

The Kӧln Concert Keith Jarrett 1975

Fly Like an Eagle Steve Miller Band 1976

Nimrod Workman Collection Nimrod Workman 1973–1994

Tracy Chapman Tracy Chapman 1988

My Life Mary J. Blige 1994

Microsoft Windows Reboot Chime Brian Eno 1995

My Heart Will Go On Celine Dion 1997

Our American Journey Chanticleer 2002

Back to Black Amy Winehouse 2006

Minecraft: Volume Alpha Daniel Rosenfeld 2011