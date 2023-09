Znáte počítačové zkratky a víte, co ve skutečnosti znamenají? Pojďte nám to ukázat

Počítačový svět je plný zkratek. Často je bereme už jen jako hotový termín a neuvědomujeme si, že za zkratkou je několik vystihujících slov, ze kterých kdysi dávno někdo zkratku vytvořil. Nebo si myslíte, že je to jinak?

Do kvízu jsme připravili 25 zkratek známých z prostředí internetu, hardwaru a obecně IT. U každé jsou tři možnosti, co by zkratka mohla znamenat, a jen jedna je správná. Kolik se vám podaří označit správných odpovědí?

S přípravou tohoto kvízu nám hodně pomohl ChatGPT. Pro jazykovou AI to byl ideální úkol: Chtěli jsme, aby navrhla alternativní, nesprávná vysvětlení zkratek. Ale tak, aby to dávalo smysl vzhledem k jejich skutečnému významu. Pro každou zkratku jsme si nechali vygenerovat pět falešných variant, ze kterých jsme do kvízu vybrali ke správné odpovědi dvě nejlepší.



Ukázka výstupu ChatuGPT (tyto zkratky v kvízu nenajdete)

