Znáte Parler? Sociální síť podobná Twitteru zažívá v USA explozi popularity

Ani Facebook, ani Tik Tok, ani Twitter. Nejstahovanější aplikací v USA se v poslední dnech stala relativně neznámá sociální síť Parler. Dosud okrajová aplikace zaznamenala během amerických prezidentských voleb miliony stáhnutí a nových uživatelů, kteří hledají místo, kde mohou „skutečně volně mluvit“. Možnost vyjádření jakéhokoli, i nepodloženého názoru je přesně aspekt, který Parler slibuje.

Na tradičních sociálních sítích došlo během letoška k velké změně. Částečně kvůli probíhající pandemii, částečně kvůli volbě prezidenta v USA. Facebook, Twitter i YouTube začaly relativně tvrdě zaklekávat na šíření dezinformací a falešných zpráv. Pokud zveřejníte tvrzení, o kterém je známo, že není pravdivé či k němu nemáte důkazy, dost možná vám ho společnosti skryjí či dostanete upozornění. Pokud jste veřejnou osobou, tak se to stane téměř stoprocentně.

Toto opatření spoustu lidí, zejména z krajně pravicového spektra, vnímá jako cenzurní zásah, který ve svobodné společnosti nemá co dělat. Situace se vyhrotila zejména v posledních dnech, kdy ještě stále úřadující americký prezident Donald Trump začal šířit nepodložené zprávy o „volebním podvodu“, „zkorumpovaných demokratech“ apod., což Twitter samozřejmě skryl. Naštvalo to jak šéfa Bílého domu, tak jeho příznivce.

Fake news – dezinformace a propaganda na internetu:

Tito příznivci v reakci začali migrovat právě na Parler. Je to sociální síť velmi podobná Twitteru, jen tolik netrvá na fact-checkingu toho, co zde lidé píší. Jak upozornila televize BBC, v neděli zažil Parler tisícovky registrací každou minutu, za týden přišly dva miliony nových lidí. Servery to nestíhají, na všechny čerstvé uživatele proto čekalo upozornění, ať vyčkají, že za normálních okolností není aplikace tak pomalá.

Doupě pro přiznivce jiné pravdy

Parler se poprvé objevil v roce 2018 a již od svého vzniku se těšil popularitě mezi tzv. naštvanými bílými muži. Cílí na podobnou skupinu obyvatel jako například Gab, jednoduše na lidi, kterým mainstreamové sociální sítě nepřijdou svobodné. Funkčností je Parler de facto stejný jako Twitter a již se mu podařilo získat některá slavná jména, například komentátora televize Fox News nebo texaského senátora Teda Cruze, oba dva zde mají přes dva miliony sledujících.

Jediné, co na síti nemůže sdílet, jsou násilné výhrůžky, pornografii a podporovat terorismus. Jinak máte volnou ruku.

Podle BBC první vlna migrace na Parler proběhla začátkem léta, kdy se na Facebooku a Twitteru začala důsledně aplikovat opatření proti šíření nesmyslů o covidu-19. Rovněž sem zamířili lidé, kteří měli vyhraněný názor na protirasistické protesty, které v USA probíhaly. Skutečný boom ale síť zažívá až nyní po prezidentských volbách, na Facebooku dokonce vznikají skupiny, které vyzývají uživatele, aby odešli na Parler.

Potvrzují to data společnosti SensorTower. Podle ní si aplikaci již stáhlo 3,6 milionu Američanů, z toho dva miliony přibyly v posledním týdnu. Parler byl v USA v posledních hodinách na vrcholu řebříčků jak na iOS, tak na Androidu. A téma, které zde uživatelé řeší? Hlavně „Stop the Steal“ narativ, který prosazuje Trump.