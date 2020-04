Známý trapas Microsoftu má 22 let. Systém Windows spadl během vlastní prezentace

Dnes je to 22 let, co se Microsoft na technologické konferenci COMDEX chlubil tehdy připravovaným systémem Windows 98 a během prezentace nastal dnes již legendární okamžik, kdy se na plátně objevila „modrá obrazovky smrti“.

YouTube nezapomíná:

Bill Gates spolu s asistentem Chrisem Caposselom měli na pódiu počítač se zmíněným systémem a chystali se demonstrovat revoluční novinku. Šlo o připojení externího zařízení bez nutnosti restartovat počítač. Na ukázku měl posloužit skener.

Chris Capossela ho tedy k počítači připojil a publiku vysvětloval, jak na něj Windows 98 zareaguje. Zobrazené nejprve bylo upozornění na připojení nového zařízení, po němž následovala automatická instalace ovladačů. Během té však nastala chyba.

Počítač zobrazil „modrou obrazovku smrti“. Jde o překlad anglického výrazu „blue screen of death“ (BSOD) označující závažné chybové hlášení systému Windows překrývající celý displej. Jméno dostala obrazovka podle modrého pozadí. Při problémech s ovladači se s ní uživatelé mohou setkat dodnes, označovat ale může hardwarovou i jinou softwarovou chybu.

Namísto úžasu se tak dvojice prezentujících od publika dočkala výbuchu smíchu. Bill Gates poznamenal jen: „Toto musí být důvod, proč Windows 98 ještě neprodáváme.“ Omluvou mu v tom okamžiku bylo, že systém ještě nebyl ve finální prodejní verzi.

Na závěr dodejme, že veletrh COMDEX se konával vždy v listopadu v americkém Las Vegas. Na začátku 21. století však postupně ztrácel zájem veřejnosti i médií. V roce 2004 byl nakonec úplně zrušen . Pozornost světa se totiž přesunula na výstavu CES (Consumer Electronics Show) konající se v lednu ve stejném městě.