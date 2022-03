Známe letošní Ceny Velkého bratra. Rohlík dusí své pracovníky, Ústavní soud je nerozhodný. Alík dostal pochvalu

Ve čtvrtek dopoledne byly odhaleny výsledky každoroční soutěže Ceny Velkého bratra, které můžete znát i jako Big Brother Awards. Vypichují největší prohřešky proti soukromí ze strany soukromých firem, politické moci, veřejné správy a dalších organizací. Anticeny organizuje Iuridicum Remedium.

Anticena Dlouhodobý spoluviník: Ústavní soud

Běžně se tato anticena nazývá Dlouhodobý slídil, jenže Ústavní soud v tomto případě není slídilem, nýbrž součástí neřešeného problému. Podle vágních pravidel může Policie odebírat genetické vzorky lidí pro budoucí potřeby, pravidla však nejsou transparentní. V databázi končí vzorky, které by se v ní nacházet neměly.

Na případ v lednu 2018 na upozornil Městský soud v Praze. Ústavnímu soudu zaslal návrh na zrušení ustanovení zákona o Policii České republiky, které jí umožňuje vzorky pro budoucí využití odebírat. Ani po čtyřech letech však Ústavní soud nedospěl k výsledku.

Anticena Úřední slídil: Polská vláda

Jméno špionážního softwaru Pegasus od izraelské firmy NSO Group ve veřejném prostoru v posledních letech několikrát padlo. Anticenu si odnáší polská vláda za to, že ho používá v boji s politickou opozicí. Zejména se jednalo o parlamentní volby v roce 2019.

Podle poroty je přípustné takový spyware používat v boji s organizovaným zločinem, nikoli však proti politické konkurenci. Dochází k tím narušení svobodné politické soutěže. Pegasus se na mobil dostane nepozorovaně a pak sleduje komunikaci, prochází fotografie nebo kontakty. Přístup získá také do šifrovaných komunikátorů jako Signal.

Anticena Firemní slídil: Rohlík.cz

Sledování vlastní pracovníků a pracovnic dohnal Rohlík.cz daleko a je podle poroty charakteristickým příkladem algoritmického řízení. Neustále sleduje a hodnotí jejich výkony. Nahrává hovory se zákazníky a zákaznicemi, pozoruje jejich polohu přes GPS a gyroskopy, měří teplotu v automobilech, nahlíží na zákaznické hodnocení.

Proces podle poroty není dostatečně transparentní, za slabší výkony pracovnicím a pracovníkům hrozí postihy. Nemohou si vybírat směny, vydělají méně peněz. Ztrácí autonomii a jsou vystaveni enormnímu tlaku systému, kterému někdy ani plně nerozumí. Podle poroty Rohlík.cz navíc pravděpodobně porušuje GDPR nebo zákoník práce.

Anticena Výrok Velkého bratra

„Oceněný“ výrok pronesla Dana Svobodová, jednatelka firmy Metro Zoom v říjnu 2020:

„S využitím big dat mobilního operátora O2 Czech Republic známe toky všech typů cestujících kolem našich CLV ploch v každé stanici metra, v každou denní dobu, každý den v týdnu. Plánovat a vyhodnocovat kampaně na CLV v metru tak mohou naši zákazníci na standardní cílové skupiny podle pohlaví, věku, zájmů i socioekonomické skupiny.“

Pro porotu byl výběr této anticeny nejnáročnější. Svobodová popsala reklamní nástroj, který využívá data od mobilního operátora. Ta jsou získána se souhlasem zákazníků a zákaznic, případ je patrně legální. Eduarda Hekšová, ředitele dTestu, nicméně pokazuje na to, že zákazníci operátora pravděpodobně netuší, k čemu všemu udělují souhlas.

Upozorňuje na to, že veřejnost dnes nemá povědomí o tom, že reklama ve fyzickém prostoru se jim může přizpůsobovat podobně jako na webu. Možná ani netuší, že v jakém rozsahu operátor data sbírá. Není jasné, jestli jsou data dostatečně anonymizována. Případ navíc ukazuje nastupující trend. Podle Hekšové se problematika nachází na rozhraní práva, etiky a filozofie.

Pozitivní cena Edwarda Snowdena: Alík.cz

Jedinou pozitivní cenu získal portál Alík.cz, a to za důraz na ochranu soukromí dětí. Každý měsíc zaznamená kolem 160 tisíc unikátních návštěv, orientuje se na děti do 16 let věku. Své služby přizpůsobuje cílové skupině včetně komunikace o soukromí.

Alík srozumitelně vysvětluje, jak funguje sběr dat. Děti edukuje o tom, že není nutné souhlasit s každou výzvou, která se na webech objeví. Sám na úkol vlastních zisků omezuje sbírání dat na svém portálu. Dětem např. umožňuje, aby z jeho databáze vymazaly svou e-mailovou adresu, přitom si ve službě stále mohou resetovat heslo.

Zdroje: tisková konference Ceny Velkého bratra za rok 2021