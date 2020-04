Značka Hangouts téměř končí. Google název odstraňuje z aplikace Chat i Meet

Google se aktuálně pochlubil nečekanou novinkou – přejmenováním služeb Hangouts Chat a Hangouts Meet. Jedná se sice o drobnost, obě ale vypustí z názvu právě ono Hangouts, tedy odkaz na starý komunikátor.

Dvojici aplikací Hangouts Chat a Hangouts Meet Google představil již v roce 2018 a měly být odpovědí na vzrůstající popularitu Slacku a jemu podobných. Chat tak slouží k písemné komunikaci mezi jednotlivými uživateli, podporuje ale i skupinové konverzace a oddělené místnosti s tématy. Nechybí ani napojení na nejrůznější roboty a služby podobně, jako je tomu právě u konkurence, možnosti jsou ale omezenější.



Takto vypadá Google Chat na počítači.

Meet je poté služba zaměřená čistě na audio a video hovory. Primárně se přitom jedná o skupinové konverzace, kam je možné přizvat další uživatele skrze e-mail či prostý odkaz. K hovoru se pak mohou přidat i bez registrace či instalace programu, vše běží ve webové stránce. Přidat se lze i zavoláním na telefonní číslo a zadáním kódu.

Obojí je přitom dostupné pouze v rámci balíku GSuite, tedy pouze firemním zákazníkům. Od počátku přitom Chat obsahuje jakousi integraci s původními Hangouts.. Chaty v konverzaci dvou uživatelů vidíte v obou službách, zaslané obrázky, reakce a přílohy již ale pouze v Chatu. Z něj také nemůžete psát lidem mimo doménu, což v klasických Hangouts je možné. Od začátku tak byl v komunikátorech zmatek nejen funkčně, kde se překrývali, ale i názvy.

Zmatky s komunikátory zůstávají nadále

Tomu je tak, alespoň částečně, nyní konec, kdy Google odstraňuje z názvu právě odkaz na starou službu. Nově se tak jedná pouze o Google Meet a Google Chat. A nepleťte si to s tím druhým Google Chatem – tedy aplikací Zprávy na Androidu, která slouží nejen k posílání SMS a MMS, ale i komunikaci skrze RCS a Google této funkci říká právě Chat.

Právě tato aplikace měla přitom nahradit dosluhující klasické Hangouts. Původně to mělo být Allo, to ale Googlu nevyšlo a tak zkusil vsadit na RCS. To se mu ale také příliš nedaří a tak přehodnocuje strategii. Nedávno firma oznámila prodloužení funkčnosti a oddálení migrace uživatelů na Chat a Meet. To se přitom mělo týkat i běžných spotřebitelů, pro které je aplikace doposud nedostupná.

Je tak možné, že Google přijde opět s jiným řešením, zatímco nechá Hangouts dále přežívat. Už by si ale zasloužily řádného zástupce. Celá služba nebyla několik let řádně aktualizována a byť stále funguje, chybí ji jakékoliv moderní funkce.

