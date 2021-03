Zmenšený myší high-end dostal USB-C a magnetické kolečko: Test myši Logitech MX Anywhere 3

Vyzkoušel jsem novou myš Logitech MX Anywhere 3. Je to již třetí pokračovatel malých myší určených k notebooku, které se honosí zařazením do řady MX. Původní cena 2 399 Kč už stihla díky slevové akci spadnout na 2 100 Kč, ale stále je to na notebookovou myšku poměrně dost. Nabízí se proto otázka, zda má taková investice opodstatnění.

Řadou MX se Logitech snaží oslovit náročnější kancelářské uživatele, kteří jsou ochotni za periferie utratit podobné sumy jako nároční hráči, ale nevyžadují přitom herní technologie a barevnou diskotéku pod dlaněmi. Ať už jde o klávesnice nebo myši, v rámci řady MX dostáváte nadstandardní kvalitu zpracování, příkladnou ergonomii, nízkou hlučnost a precizní stisk. Jenže stojí to za citelný příplatek?

To dnes zjistíme. Test periferií řady MX od Logitechu totiž zpravidla není o hledání nějakých chyb a nedostatků. Rovnou můžu prozradit, že si i třetí mobilní myš řady MX drží vysokou úroveň. Ale otazníky visí kolem otázky, zda to za ty dva tisíce stojí, když dnes bezdrátovou myš k notebooku seženete i za tři stovky.