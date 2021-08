Změna výchozích aplikací nebude ve Windows 11 snadná. Týká se to i prohlížeče

Ve Windows 11 se dočkáme mnohých novinek, ne všechny jsou ale veskrze pozitivní. Jedna z takových se týká změny výchozích programů. V Desítkách lze snadno přepnout jednotlivé programy dle typu, v Jedenáctkách je ale nutné vše řešit na úrovni asociace k jednotlivým typům souborů.

Velké firmy jsou často kritizovány za to, že prioritizují své vlastní služby a programy na úkor konkurence. Tento problém se řeší třeba u Googlu, nově Applu, ale i Microsoftu, který je nechvalně známý propagováním Internet Exploreru a následně novějšího Edge. Ve Windows 11 to přitom nevypadá, že by polevil.

Došlo totiž ke změně toho, jakým způsobem nastavujeme výchozí aplikace. Do této sekce je stále možné najet jednoduše skrze moderní nastavení, nově se ale nevybírá výchozí aplikace dle typu – tedy např. e-mailový klient, internetový prohlížeč, prohlížeč obrázků, ale přímo dle asociace k jednotlivým typům souborů. Tedy jestliže chcete nastavit např. Operu jako výchozí prohlížeč, musíte ji najít v nastavení a vybrat ji jako výchozí u souborů .htm, .html, .shtml apod. Namísto jednoho kliknutí je jich zde několik.



Takto vypadá nastavení výchozích aplikací ve Windows 11 a Windows 10

Microsoft tuto změnu obhajuje tím, že dává uživatelům mnohem podrobnější nastavení, než měli doposud a je to ku prospěchu věci. Konkurenční prohlížeče ale namítají, že se jedná pouze o znepříjemnění celého procesu a snahu odradit uživatele od změny výchozího prohlížeče, který je v základu právě Edge.

A zatímco má Microsoft pravdu a toto nastavení dle typu souborů je jednodušeji přístupné než dříve (byť se nejedná o žádnou novinku), mají pravdu i konkurenti – změnit výchozí aplikaci ve Windows 11 je náročnější a mnohé může odradit.

Uvidíme tedy, zda se tato volba promítne i do finálních Windows 11, nebo Microsoft podlehne tlaku konkurence a případně zpětné vazby od uživatelů a nastavení ještě změní.

