Změna klimatu. Google na Den Země obětoval vlastní logo, aby upozornil na problém planety

Google dnes připomíná 53. ročník Dne Země změnou loga ve vyhledávači, tzv. doodlu. Tradiční nápis vystřídalo časosběrné video ukazující proměnu columbijského ledovce na Aljašce od roku 2000 do současnosti.

Pod vyhledávacím polem pak odkazuje na své stránky věnované změně klimatu a snahám, které v boji proti přírodním změnám učinila samotná firma. Google už například od roku 2010 nakupuje obnovitelnou energii a o sedm let později již dokázal „vykompenzovat 100 % spotřeby“ pomocí OOE. Do toho ale počítá například také s nákupem emisních povolenek. Běžet plně na obnovitelných zdrojích a srazit emise CO2 na nulu, to je pro firmu cíl až na rok 2030.

Proměnu planety pak Google působivě ukazuje ve svém virtuálním glóbu Earth. Na této stránce si můžete prohlédnout satelitních snímky celého světa, jak se klima měnilo od roku 1984. Z nich pak Google vytvořil i desítky časosběrných videí, kterou jsou k vidění v tomto katalogu.