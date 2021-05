Zlatá horečka pokračuje. Grafické karty GeForce RTX 3000 jsou v Evropě až 3× dražší, než stanovil výrobce

Stále nejsou a pokud jsou, tak za šílené ceny. Co je to? Grafické karty Nvidia a AMD. Web 3DCenter udělal pětiměsíční analýzu evropských prodejců grafických karet řady GeForce RTX 3000 od Nvidie a zjistil, jak se situace má.

V průměru se karty s architekturou Ampere prodávají za trojnásobek výrobcem doporučené ceny. To například znamená, že GeForce RTX 3070 má dle Nvidie stát 13 999 korun (je to i na oficiálních stránkách), avšak v průměru ji v Evropě seženete za cenu kolem 40 tisíc korun. Na nejmenovaném českém b2b e-shopu je nejlevnější model GeForce RTX 3070 aktuálně v nabídce za 27 tisíc korun, ale samozřejmě vůbec není skladem, takže to není relevantní údaj.



Pokud si chcete přečíst vtipy, zajděte na stránky Nvidie

Navyšování ceny přitom probíhalo postupně v průběhu měsíců, přesně ve stylu zvyšující se poptávky a omezené dodávky. Své k tomu pochopitelně přidali i vychytralí distributoři, prodejci a přeprodejci, ale to jim nelze mít za zlé, je to zkrátka byznys.



Analýza a sledování vývoje cen grafických karet od Nvidie a AMD v evropských e-shopech dle dat webu 3DCenter

Pokud jde o grafické karty Radeon RX 6000 od AMD, u nich je cena dle analýzy v průměru 2× vyšší, než je doporučená maloobchodní cena.

Mobilní GeForce RTX 3000