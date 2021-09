Zkuste Wormhole. Slouží jednoduchému a bezpečnému zasílání až 10GB souborů

Je to rok, co Mozilla ukončila užitečnou službu Firefox Send. Uživatelé pomocí ní mohli snadno posílat soubory velké až 2,5 GB. Kdo si Send oblíbil a chtěl by nadále používat něco podobného, pro toho je určena webová aplikace Wormhole. Funguje na podobném principu a umožňuje přenášet až 10GB soubory.

Webem fungujícím pohodlně na desktopech i mobilech můžete posílat jednotlivé soubory i celé složky. Už na straně uživatele se obsah zašifruje (128-bit AES-GCM), takže k němu nemají přístup ani provozovatelé služby. Dešifrovací klíč je pak součástí vygenerovaného odkazu ke stažení, takže jej není třeba sdílet a vkládat zvlášť. Nechybí ani generátor QR kódu pro jednodušší načtení mobilem.

Soubory do 5 GB se posílají skrz servery tvůrců, ty větší do 10 GB pak jedou napřímo od uživatele, který tak pořád bude muset mít aktivní prohlížeč. (Sdílení P2P ale zatím nefunguje.) Všechny uložené soubory jsou jen dočasné. Standardně se odstraní po 24 hodinách nebo 100 staženích, je však možné dobu zkrátit na 60 minut a počet stažení na jedno.

Jakmile druhá strana začne obsah stahovat, odesílatel si toho všimne (má-li stránku pořád otevřenou). Adresát může kliknutím na Preview files dopředu zkontrolovat obsah a je-li v něm nějaký obrázek či video, rovnou se mu na webu i přehraje. Sám navíc může soubor smazat tlačítkem Delete.

Wormhole nevyžaduje žádnou registraci, je rychlý, pohodlný a zatím také bezplatný. Dvojice autorů teprve byznys plán připravuje. Nabídne placené účty Pro, které nabídnou více funkcí a menší limity. K dispozici by prý měly být ještě v průběhu tohoto čtvrtletí (které končí příští týden).

Podle zveřejněné roadmapy letos dorazí i aplikace pro Android a iOS (ta pro Windows už existuje), volitelné zaheslování souborů, statistiky nebo podpora přerušovaného uploadu.

Takhle fungoval Firefox Send: