Zkuste si stroj času. Takhle vypadalo Živě.cz přesně před 25 lety

To jsme se zase jednou prohrabovali v digitálních archivech a na cédéčku časopisu Computer jsme našli historickou kopii Živě.cz. Technologie sice pokročily, ale tehdejší formát je srozumitelný i pro moderní prohlížeče, a tak stačilo archiv umístit na server a...

V popisku se uvádí:

Živě - lokální kopie zpravodajství

Prohlédněte si lokální podobu našeho zpravodajství z 21. dubna 1998, které je na Internetu několikrát denně aktualizováno. Pokud chcete nejnovější zprávy, spojte se s http://zive.cpress.cz.

Ano, dnes je to přesně 25 let! Web není stažený kompletně, jen asi do čtvrté úrovně, ale můžete proklikávat a připomenout si, jak vypadal internet o čtvrtstoletí zpátky. I terminologie byla jiná, dnes už neříkáme „spojte se s http://zive...“ Ani přídomek tehdejšího vydavatelství CPress už pochopitelně neplatí.

Články z téhle doby přežily několik importů a změn systémů až dodnes, takže třeba tento historický kousek Petra Běhávka najdete i na moderní adrese. Mimochodem naše záloha je starší, než má Archive.org. Tam je první snapshot z 22. dubna 1999 (a hlavně je naše kopie nesrovnatelně rychlejší na procházení).



Ještě pár statických ukázek. Titulní strana 25 let starého Živě • Titulka z roku z října 1999 – nový ASP web a v tiráži Tomáš Holčík Holda jako šéfredaktor. Tomáše máme dodnes • Časopis Computer měl tehdy také web.