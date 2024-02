Zkusili jsme Tecno Pocket Go: kompletní herní počítač s Windows vtěsnaný do gamepadu

Na MWC stánku firmy Tecno, kterou máme u nás spojenou spíše s levnými a jednoduchými telefony, jsem našel jednu mimořádnou novinku. Tecno Pocket Go nevypadá na první pohled nějak unikátně – herní gamepad působí docela normálně, mírně větší velikost nemá přitom pocitově vliv na horší ergonomii.

Pouze žebrování výdechu chlazení na gamepadech často nevídáme. Součástí prodejního balení budou i VR brýle, ne zcela pohlcující, ale spíše jen zobrazující velký monitor přímo před vámi, zatímco můžete spodem pohodlně vidět okolí a třeba právě gamepad.

Uvnitř gamepadu je procesor AMD Ryzen 7 8840HS, 16 GB paměti a 1TB SSD. Vše běží na Windows, tedy s potřebnou kompatibilitou mnoha her. Podobnou výbavu bychom čekali v herním notebooku, rozhodně ne v docela drobném gamepadu. Není tu už další samostatná grafická karta, ale ta přímo integrovaná na procesor není úplné ořezávátko. Vyzkoušel jsem si Cyberpunk 2077 a bylo to zcela v pohodě plynule hratelné. Byť samozřejmě bez plného raytracingu a jemných detailů.

Výkonné komponenty budou mít vyšší spotřebu energie. Proto je tu ostatně výměnný 50Wh akumulátor. Ten tak odhadem bude stačit u tohoto 35W procesoru na něco málo přes hodinu hraní, ale můžete mít v zásobě další akumulátor, který během chvilky nacvaknete a pokračujete ve hraní.

Brýle poskytnou slušný obraz pro nerušené hraní nebo sledování videa a protože je připojujete přes USB-C, nemusí trvale sloužit s gamepadem. Můžete je připojit třeba k mobilnímu telefonu, nebo naopak do USB-C gamepadu připojit velkou televizi. Radost mi udělala plynule nastavitelná dioptrická korekce na brýlích až do -6 dioptrií. Mohl jsem si to tedy vyzkoušet i bez nasazených vlastních brýlí.

Zatím při našem zkoušení ještě nebylo aktivní sledování pohybu hlavy, zástupci Tecna nám ale slíbili, že do zahájení prodeje zhruba za dva měsíce by se to stihnout mělo. Sledování pohybu je přitom i v gamepadu, takže se můžete třeba rozhlížet v kokpitu letadla zatímco k pilotování používáte gamepad.

Až za dva měsíce by Tecno mělo také zveřejnit cenu. Zatím alespoň naznačili, že gamepad bude levnější než jiné herní handheldy a brýle zase levnější než mnohé jiné podobné brýle. Prodávat se to ale bude celé jen dohromady. Tedy gamepad a brýle společně.