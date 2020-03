Zkusili jsme Ryzen 7 4800HS v notebooku Asus: drtí Intel výkonem a umí být potichu

AMD své procesory série 4000 pro notebooky představilo už v lednu, teprve nyní ale padá embargo na výsledky testů výkonnější série H (45W)a HS (35W). Už několik dní můžu testovat předvýrobní vzorek notebooku Asus Zephyrus G15 a popravdě mi dodržení NDA zakazujícího se o výkonu jakkoli veřejně zmiňovat už dlouho nedělalo takové problémy. Toto je prostě pecka a každý, kdo uvidí výsledky testů procesoru, jen nechápavě zírá, co s e AMD podařilo.

AMD se totiž dlouhodobě v noteboocích plácá. Dlouhá léta hraje proti Intelu v lepším případě druhé housle, občas není slyšet vůbec. Loňské procesory Ryzen série 3000 září ve stolních počítačích, v noteboocích se v lepším případě Ryzen 7 vyrovnává Core i5.

Letos má ale AMD v oblasti notebooků zaděláno na podobný úspěch jako ve stolních počítačích. Zabrzdit jej můžou jen politické dohody mezi výrobci notebooků, procesorů a grafik, které ze začátku omezí dostupné konfigurace.

Asus ROG Zephyrus G15

Pro Asus představuje série ROG Zephyrus tenké herní notebooky. Některé modely dokážou hýřit barvami, ale to není případ verze G15. Nenápadný černý notebook dokonce nabídne jen bíle podsvícenou klávesnici bez RGB efektů, vše působí klidným a nerušivým dojmem. Jako ostatní notebooky série Zephyrus jej také můžete dobíjet jen přes USB-C, když chcete jen kancelářské využití. Pro hry přece jen potřebujete něco víc než 65 W.



Zephyrus G15 - nenápadný herní notebook s překypujícím výkonem procesoru

Kvůli tenkým rozměrům se uvnitř počítá nejvýše s procesorem Ryzen 7 4800HS, tedy s očekávaným nižším zahříváním na úrovni 35W. Verze 4800H a HS jsou ale po stránce svých parametrů identické, neliší se ani frekvencemi, pouze nastavením TDP. Verze HS tedy může třeba při delší zátěži vykazovat nižší výkon, nicméně v základních testech vychází H a HS velmi podobně. Pro úplnost je třeba říci, že Ryzen 9 4900 se v H a HS verzích navíc liší základními a boost frekvencemi.

Zephyrus G15 je ale pořád herní notebook, displej tedy umí až 240 Hz a grafiku nabídne až RTX 2060 Max-Q, byť v našem vzorku byla jen slabší GTX 1660 Ti Max-Q. Protože jde o předprodukční vzorek, nemá smysl hodnotit pevnost těla nebo případné povrzávání, ale nemám důvod něco zatajovat. Celé tělo notebooku působí pevným stabilním dojmem, software zásadně nevzdoruje a výkon není podezřele nízký.



Standardní nabídka konektorů u herního notebooku. Standardní nabídka konektorů u herního notebooku. Vzduch se nasává i prostorem nad klávesnicí, nejen spodní stranou



Klávesnice umí jen bílé podsvícení, ale funguje příkladně. Spodní kryt lze snadno sejmout a dostanete se k druhému volnému slotu pro M.2 SSD a paměť

V hlavní roli procesor

Na tomto notebooku nás ale pochopitelně nejvíc zajímá procesor: osmijádrový Ryzen 4800 HS s pracovní frekvencí 2,9 GHz a boostem až na 4,2 GHz. Jeho integrovaná grafika s výkonem přibližně Geforce MX250 nabídne 7 grafických jader pro chvíle, kdy potřebujete šetřit energii a vypnete dedikovanou výkonnější grafiku.

Stručně řečeno – toto je nejrychlejší procesor v notebooku, jaký jsem kdy testoval. I s výkonem zkroceným na 35W dokáže porazit extrémní Core i9-9980HK. Ryzen přitom více míří v sestavách proti základním Core i7 Intelu, tedy Core i7-9750H, které brzy nahradí Core i7-10875H a Core i7-10750H.

Osmijádro Ryzenu rozmázne Core i7-9750H ve všem, co zkusíte. V Cinebench R20 Ryzen dosáhne na 4000 bodů (při opakovaných testech se zahřátím notebooku se ustálí na 3830). Intel proti tomu dosáhne na 2300 bodů. I ten Core i9-9980HK si v Cinebench R20 sáhne na 3380 bodů, po přetaktování ale dokáže překonat 4100 bodů.

Cinebench R20 HW Bot x265 [FPS] Geekbench 4 multi single 4K FullHD multi single Intel Core i9-9980HK 3376 459 11,124 53,866 27952 6215 Ryzen 7 4800HS 4005 485 12,177 52,799 28335 5210 Ryzen 7 4800HS Silent 3468 158 11,196 50,191 20980 3243 Intel Core i7-9750H 2213 441 11,299 50,739 26665 5809

Výsledky procesorů Intel pro Cinebench R20 jsou z mých dřívějších testů,

další pak světové rekordy z hwbot.org a Geekbench

Podobné rozdíly získáte také při kompresi videa a všude tam, kde procesor a počet jader hraje nějakou roli. Popravdě i tyto procesorové testy ale ukazují jen část pravdy.

Často se totiž u notebooku pro dosažení co největšího výkonu zapne maximální chlazení případně i nějaké to přetaktování, aby vyšlo co nejhezčí číslo. Ryzen 7 4800HS ale vyhrává, i když jdete opačnou cestou. Jako každý herní notebook Asusu totiž i Zephyrus G15 umí měnit profily chlazení. Ticho s neslyšným chlazením a nižším výkonem, Výkon pro chlazení, když je potřeba, a Turbo s plně roztočenými větráky pro co nejvyšší výkon.

No a Ryzen 7 4800HS i v režimu tichého chlazení se sníženými maximálními frekvencemi pořád rozdrtí současné Intely, kterým nepomůže ani větrák s hukotem tryskáče. Zephyrus G15 při plné zátěži a tichém režimu jen tiše ševelí a přitom v Cinebench R20 dosáhne na 3468 bodů. Tedy pořád víc než základní Core i9-9880HK, kterému jsem v případě Aceru Predator Triton 900 naměřil 3376.

Zephyrus G15 v tichém režimu stáhne maximální průběžnou frekvenci procesoru na 1400 MHz. Pokud ale zjistí potřebu výkonu u všech jader, povolí zrychlení na 3325 MHz. Hlučnost i v plné zátěži se ale stále drží na úrovni běžných aktivně chlazených kancelářských notebooků.

Pokud jde o procesor, Ryzen 7 4800HS je prostě fenomenální kus a to má AMD v zásobě ještě tři výkonnější varianty, pokud by Intel překvapil 10. generací procesorů Core.

Hry potřebují i grafiku

Herní notebook samozřejmě dělá především grafická karta, procesor plní většinou jen podpůrnou roli a hlavně nesmí překážet. V případě testovaného Asusu Zephyrus G15 tak pochopitelně grafická karta GTX 1660 Ti Max-Q limituje herní výkon více, než konkrétní parametry procesoru.

Kombinace Ryzen 7 4800HS a GTX 1660 Ti Max-Q dokáže občas ve hrách překonat Core i7-9750H s RTX 2060. Popravdě ale pro grafiku RTX hovoří lepší technologie jako DLSS nebo raytracing. Pro herní využití bych tedy stále raději volil lepší grafiku bez ohledu na procesor.



Vyšší detaily tady pohodlně stačí na výkon okolo 60 FPS, v tichém režimu se sníží výkon procesoru a tak rychlost klesne mírně nad 30 FPS

Právě omezení na slabší grafické karty může notebookům s novými Ryzeny ublížit. Pro FullHD hraní na vestavěném displeji tedy bude většinou stačit i RTX 2060, ale zatím to vypadá, že ty nejvýkonnější grafické karty se budou párovat jen s procesory Intel.

V syntetických testech, které se nesoustředí jen na procesor, potom není náskok díky Ryzenu tak výrazný, opět sestavám většinou pomůže rychlejší grafika.

Měřit spotřebu u předprodukčního notebooku nedává velký smysl, protože testovaná konfigurace nemusí odpovídat té prodejní a také ještě nemusí být doladěný firmware. S vypnutou dedikovanou grafikou notebook spotřebovával při přehrávání filmu 12,8W, což mu dalo přes 6 hodin výdrže. Tato hodnota se ale u prodejních kusů může změnit.

Naměřili jsme

Kvality AMD vyniknou při srovnání s klasickou konfigurací na Intelu, především ale zaujme mezigenerační skok, který se AMD podařil od loňské generace.

Asus Zephyrus G15 Acer ConceptD 7 Asus TUF FX705DU procesor Ryzen 7-4800HS Core i7-9750H AMD Ryzen 7 3750H grafika GTX 1660 Ti Max-Q RTX 2060, 6 GB GTX 1660Ti, 6 GB paměť 16 GB DDR4 16 GB DDR4 16 GB DDR4 3DMark Cloud Gate 37 653 25 013 22 369 Sky Diver 31 914 29 394 21 142 Fire Strike 12 152 13 665 11 117 Time Spy 5 207 5 660 5 081 Port Royal 1 337 3 044 PCMark 10 Celkem 5 420 5 612 4 685 Essentials 9 275 9 241 8 020 Productivity 7 402 7 720 6 635 Creation 6 295 6 724 5 245 Unigine Heaven Extreme [FPS] 78,3 92,7 82,8 Valley Extreme HD [FPS] 66,2 78,0 67 Superposition FHD Extreme 20,4 26,2 Superposition 4K 29,5 34,8 Další v-ray benchmark 10440/212 7519/195 4998/157 Cinebench R20 4005 2 213 1 690 TomRaider Shadow 63 59 56 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 1 905,0 3 428,1 1 820,5 sekv. zápis [MB/s] 1 258,2 3 104,3 986,6 4KB čtení [MB/s] 489,1 1 180,5 339,7 4KB zápis [MB/s] 850,9 1 038,5 889,8 Výdrž Film 6:02 5:43 7:08 Kancelář bez Wi-Fi 0:00 8:23 7:37

AMD má zaděláno na úspěch

Samozřejmě na mnoha hardwarových webech a YouTube kanálech tento týden najdete mraky grafů věnujících se výkonu procesorů Ryzen série 4000H/HS. Klidně si je prostudujte a udělejte si vlastní názor.

I když se ale nechcete do toho ponořit, stačí vám jediná jednoduchá informace: Pokud potřebujete procesorový výkon, AMD Ryzen do notebooku konečně začíná dávat smysl. A to nejen v nějakém poměru cena výkon. Jde o revoluční skok ve výkonu, který zcela mění dosavadní rovnici výkon = hluk. Špičkový výkon nemusí znamenat velkou hlučnou topící krabici. I příjemně tichý notebook může svým výkonem rozdrtit klasické velké herní notebooky.