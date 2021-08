Zkusili jsme konferenční systém Huawei IdeaHub pro chytré zasedačky

Na první pohled vypadá Huawei IdeaHub jako běžná „chytrá tabule“. Velký dotykový displej na elegantním stojanu nabízí několik firem, výjimkou nebývá ani vestavěná konferenční kamera s mikrofony, Huawei na to jde ale trochu jinak.

Celý systém totiž v základu staví na standardizovaném videokonferenčním řešení. Dostupné konektory a možnosti administrace osloví dodavatele videokonferenčních řešení pro firmy. Panel může mít své vlastní SIP číslo, komunikuje i přes H.323 a připojíte k němu profesionální videokonferenční kamery či zasedačkové mikrofony. Pokud nemluvíte řečí těchto pár specialistů, můžete využít libovolné běžné standardní aplikace pro Android nebo Windows.

Dotykových 65 palců

Ideahub se nabízí ve dvou úhlopříčkách – 65 a 86 palců. Pokud chcete zachovat alespoň nějakou mobilitu, doporučím uvažovat o 65". Na stojanu se dá dobře posouvat a projede i běžnými dveřmi 80 × 200 cm. 65" je také tak akorát pro dosah rukou do všech rohů bez velkého přešlápávání. Panel můžete případně zavěsit na zeď pro trvalejší instalaci, chytře vyřešený stojan ale poskytne lepší mobilitu.



65" displej v bílém provedení zapadne do většiny zasedaček

Dotyková vrstva má trochu netradiční provedení. Panel kryje matná fólie s povrchem připomínajícím papír a v okrajích rámu se schovávají infračervené snímače dotyku. Díky tomu můžete po ploše displeje kreslit libovolným předmětem – nejlépe přibalenou dvojicí dřevěných stylusů. Stylus má na matné ploše příjemný odpor a i zvuk při pohybu připomíná kreslení tužkou po papíru.



Po stranách magnety drží příjemné stylusy.

Velké tlačítko Home naznačuje, že vše pohání Android

Současně ale panel podporuje v rámci Windows desetibodový multitouch, což obyčejným infradotykem nezvládnete. Bude tedy nejspíš kombinovat infračervené a kapacitní snímání.



Díky kolečkům se IdeaHub snadno přemístí. Vypínač na boku funguje jak na mobilu. Infračervené snímání si žádá vyšší okraje displeje

Panel v rámci IdeaHubu Pro nabízí rozlišení 4K, levnější verze S umí jen FullHD. Ale i to 4K rozlišení zvládne jen 30 Hz. Pro dané použití to stačí, ale prostě herní monitor to není.

Android vládne Windows

Asi největším překvapením IdeaHubu je rozložení rolí mezi Androidem a Windows. Silný a výkonný operační systém pro běžné počítače tu totiž běží na doplňkovém hardwarovém modulu a vystupuje jen jako podřízená aplikace hlavního prostředí, které jede na Androidu.



Standard Open Pluggable Specification je určený přesně pro tyto chytré velké displeje. V modulu je celý počítač včetně disku a pamětí. Nad obrazem Windows stále běží Android

Počítač s Windows je tu opravdu volitelný, když jeho modul vytáhnete, zařízení bude fungovat dál, jen nebudete moci z Androidu spustit Windows.

Protože jsme ale na Huawei, musíte se na Androidu obejít bez Google služeb a žít s Huawei App Gallery a zapomenout třeba na Google Meet. Komunikační platformu Googlu tu spustíte v rámci Windows, ale na základním Androidu nepojede. Na systému Huawei jede tradiční Zoom nebo Teams a další podobné aplikace.



Základní videokonfereční část a modul s Windows s vlastními konektory. Podrobné nastavení najdete přes síť ve webové administraci IdeaHubu

Spuštěný systém Windows se v rámci IdeaHubu chová jako spuštěná aplikace na Androidu. Tlačítko Home vás vrátí na hlavní obrazovku Androidu, kde je Windows v seznamu naposledy spuštěných aplikací, stejně tak nad celým systémem Windows běží překryvná vrstva Androidu s ovládacími prvky.

V nastavení můžete IdeaHub přepnout do čistě Windows režimu, kdy zcela zablokujete funkce poskytované Androidem a videokonferečním modulem a bude z toho běžný Windows počítač s velkou dotykovou plochou a konferenční kamerou. Tedy jde to, ale zbytečně se ochudíte o podstatné funkce zařízení.

Připoj, komentuj a sdílej cokoli

Kromě aplikací pro vestavěný Android a vestavěné Windows můžete na IdeaHub dostat obraz přes HDMI vstup nebo přes bezdrátovou síť pomocí aplikace IdeaShare (mobil i PC). Přes IdeaShare můžete i zpětně ovládat připojený počítač, tedy třeba spuštěnou powerpointovou prezentaci. K IdeaHubu připojený počítač přitom nemusíte připojit k vaší firemní WiFi síti. Huawei vám nabídne krabičku do USB, kterou připojíte do počítače a ta se spojí přímo s panelem.



Vždy na displeji vidíte aktuálně platný kód pro připojení přes IdeaShare. Tato krabička připojí i počítač, který nemá přístup do místní Wi-Fi sítě

Na pohled jen základní aplikace pro čmárání po tabuli podporuje všechny obvyklé funkce, jako kreslení štětcem a perem, automatické rozpoznávání základních tvarů nebo možnost pořídit snímek obrazovky a dělat do něj následně poznámky.

Pořídit snímek obrazovky a psát do něj poznámky můžete s libovolným vstupem

Tady se ale právě ukazuje geniální vlastnost této základní aplikace ve spojení s nadřazeným systémem Android. Pořídit snímek obrazovky a psát do něj poznámky totiž můžete s libovolným vstupem. Spuštěná aplikace ve Windows? – pořídíte snímek a komentujete v aplikaci pro Android. Počítač připojený bezdrátově nebo dokonce přes HDMI? – pořídíte snímek a komentujete. Jednotlivé pokreslené tabule můžete držet v samostatných souborech, nebo v jednom souboru může existovat více jednotlivých pokreslených listů. Výsledek můžete uložit přímo do zařízení, třeba na připojený USB disk, nebo odeslat mailem jako PDF vybraným adresátům.

Zasedačková videokonference

Protože se tu počítá především s firemním využitím a umístěním v zasedačkách, kameru s širokým úhlem záměru doplňuje na horní hraně mikrofonní pole schopné zaměřit a zvýraznit mluvčího. Toto zaměření navíc můžete propojit s kamerou, která na zdroj zvuku zvětší záběr. Díky tomu může kamera zabírat celou zasedačku nebo jen toho, kdo zrovna mluví. Podobně lze nastavit i rozpoznávání obličejů, aby v záběru byly vidět vždy všechny osoby.



Kameru doplňuje pole mikrofonů pro zaměřování mluvčího

Mikrofony spolehlivě a zřetelně berou zvuk i na víc jak čtyřmetrovou vzdálenost. Samozřejmě můžete dodatečně připojit externí mikrofon, ale i ten vestavěný bude v běžné zasedačce stačit. Kameru nelze nijak výškově nastavit, je pevně nastavená a zachraňuje to jen širším úhlem kamery.

Pokud chcete současně po tabuli kreslit a povídat si přes internet, bude kreslící osoba překážet v záběru. Lze to vyřešit externí kamerou, nebo promítáním jen obrazu na displeji. Současný přenos obrazu z kamery a poznámek na displeji ale není tak jednoduchý. Pokud spustíte třeba Google Meet ve Windows se sdílením obrazovky, případné poznámky se kreslí na sejmuté ploše, ke které nemá Windows přístup. Musíte tak kreslit v nějaké aplikaci pro Windows, třeba přímo v PowerPointu do slajdů.

Především tu ale máte dostatečné možnosti připojení a nastavení, takže nejste svázáni s jediným postupem, o kterém někdo rozhodl jako jediném správném.

Jako počítač drahé, jako unikátní systém už ne

Specializované zařízení pro firmy s konferenčním systémem – to určitě nebude levné. Ceny se u tohoto typu zařízení tvoří na míru podle konkrétních konfigurací a požadavků firmy, takže jednoduchou univerzální cenovku nečekejte. Orientačně se v případě testované 65" verze IdeaHub Pro pohybujeme kolem částky 6 450 euro, tedy přes 163 tisíc s volitelnou tříletou podporou za 1 250 euro. Existuje případně levnější verze IdeaHub S bez Windows a s nižším rozlišením panelu. Koncoví běžní zákazníci se k tomu zařízení moc nedostanou, snad jen pro pobavení nabízí Alza 86" verzi za 400 tisíc včetně daně.

Pokud bych měl toto zařízení hodnotit jako běžný počítač, nedopadne nějak úžasně. V rámci PC modulu je použitý starší Core i7 9. generace se slabou integrovanou grafikou a displejem jen s 30 Hz ve 4K rozlišení (60 Hz jede ve FullHD). PC modul ale tady můžete doslova vytrhnout a na hlavní funkci zařízení se nic nezmění. V hlavním Androidu pak chybí Google služby, o kterých bude sice Huawei tvrdit, že je nepotřebujete, ale v českých podmínkách je to hloupé omezení, které musíte řešit přes aplikace pro Windows.

Především je to ale chytrá kreslící tabule s výborným povrchem a také konferenční systém s kvalitní kamerou i mikrofony. Můžete nejen komentovat snímky obrazovky z běžných aplikací, ale klidně i z HDMI vstupu nebo bezdrátově připojeného počítače. S PC modulem se potom dokáže chovat jako běžný počítač s Windows, na kterém spustíte aplikace, které nebudou tušit, že někde nad nimi na ně dohlíží Android.

Mnoho nabízených funkcí a vyšší cena ale současně znamená, že byste měli najít ve firmě využití pro většinu funkcí. Používat jen kreslící tabuli nebo jen kameru s mikrofony nestačí a investici nezdůvodní. Ale samozřejmě individuální cenová politika znamená, že v rámci nějaké větší dodávky celofiremního videokonferenčního řešení na klíč můžou tyhle IdeaHuby vyjít trochu levněji.