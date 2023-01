Zkusili jsme Geforce Now Ultimate. Síla RTX 4080 i na obyčejném počítači

Nvidia během lednového uvádění RTX 4070Ti a mobilní série RTX 4000 naznačila i novinky v cloudové herní službě GeForce Now. Dosud nejvyšší tarif RTX 3080 dostane bez navýšení ceny upgrade na grafiky RTX 4080 a přejmenuje se na Ultimate. Změna názvu je na místě, protože lépe vyjadřuje kvalitu, než reálně přidělenou grafickou kartu. Všichni předplatitelé tarifu RTX 3080 automaticky přejdou bez změny ceny na Ultimate a právě nyní tento přechod začíná.



Celosvětové pokrytí GeForce Now

Služba GeForce Now se chlubí nabídkou více jak 1500 her, dostupností ve více jak 100 zemích a více jak 25 milióny členů. Tyto skvělé hodnoty jen trochu kalí fakt, že Nvidia uvádí počet členů, nikoli platících členů. GeForce Now totiž můžete používat i zdarma, sice s omezeními na kvalitu, délku hraní a rychlost přiřazení dostupného počítače, ale nemusíte službu nutně platit. Pro Nvidii je ale GeForce Now současně i výkladní skříní technologií a reklamou na serverové platformy, proto má přece jen bezpečnější pozici jak nedávno zrušená Stadia.

Nový tarif Ultimate vám ale nedá jen vyšší dostupný grafický výkon pro RTX efekty ve streamovaném 4K rozlišení. Můžete streamovat i v širokoúhlém rozlišení pro herní monitory až 3840 × 1600, nebo na špičkových 4K monitorech streamovat až 120 Hz (240 Hz na FullHD).



Maximální kvalita: UHD, adaptivních 120 FPS. Víc než 75 Mbit/s GeForce Now nevyužije

Díky zapojení technologie Nvidia Reflex, která se stará o zkrácení vnímané herní odezvy, můžete ve FullHD přži streamování rychlostí 240 snímků za sekundu stáhnout odezvu téměř na úroveň základního herního počítače.

Jen takové upozornění – pro plnou podporu 240Hz potřebujete nejen odpovídající monitor, ale i třebas slabší grafiku Nvidie (Maxwell a vyšší) a procesor Intel alespoň 6. generace a vyšší, u Applu pak notebooky a počítače raději mladší pěti let (nejstarší je iMac Retina 5K Late 2015).

RTX 4080 na levné vyzkoušení

Jestli vás GeForce Now nechávala chladným, protože přece máte svůj herní počítač a nic se pro vás nevyrovná lokálnímu hraní, může pro vás nyní GeForce Now dávat smysl.

Troufám si tvrdit, že ve svém počítači nemáte RTX 4080 (pokud ano, posílám blahopřejný telegram). Ve své knihovně her ale máte nejspíš i pár her, které nedokážete rozjet ve 4K na nejvyšší detaily se všemi vychytávkami. Jasně, máte tam uložené pozice, hru klidně hotovou na 100%, ale přesto by vás mohlo zajímat, jak ta hra vypadá třeba na 4K televizoru s maximálními detaily.,

GeForce Now: benchmark v Cyberpunk 2077 ve 4K s max detaily. Nehodnoťte kvalitu streamu podle kvality tohoto výrazně komprimovaného videa. Jde spíše o dosahované FPS

Tady je myslím nový tarif GeForce Now Ultimate vítaným oživením. Zdarma se podívejte, které vaše hry můžete na GeForce Now spustit a klidně si GeForce Now zaplaťte jen na jeden měsíc a kochejte se.

Já na svém velkém 4K monitoru jsem nebyl často při hraní schopen rozeznat kvalitu mezi lokální a streamovanou kvalitou hry ve 4K. Tedy ano, když víte, na co se zaměřit, rozdíl poznáte, třeba titěrné červené písmo na tmavém podkladě ztrácí ostré kontury, ale kvalita 4K streamu je skutečně obdivuhodná.



Witcher 3 ve 4K v maximálních RT efektech dokáže potrápit i RTX 4080. Malý obrázek ukazuje výřez 1:1 v původní kvalitě streamu

Chcete si zkusit novou aktualizaci pro Witcher 3 se všemi RTX vychytávkami? Jistě, není nějak zvlášť optimalizovaná a ve 4K musíte s raytracingem zapomenout na 60 FPS, ale proč byste platili drahou grafiku a pak si zoufali, když si to prostě zkusíte na GeForce Now s velmi podobným herním zážitkem.

Já mám sice počítač s RTX 2060 Super a popravdě mi na mé hry bohatě stačí, ale jen s GeForce Now Ultimate jsem konečně viděl, jak ty hry vypadají ve 4K s maximálními detaily v hratelném provedení.

Není to jen o výkonu

GeForce Now střídavě zkouším už od roku 2015, kdy jela jen na krabičce k televizoru Nvidia Shield Android TV. Za ta léta jsem zažil změny v základních třech pilířích, na kterých stojí uživatelský zážitek z cloudové herní služby. A není přitom v silách Nvidie mít všechny pod kontrolou:

Závislost na kvalitě připojení

Sebelepší platforma nemá šanci při připojení na špatný internet. Nemám doma úplně tragické připojení k internetu (60/60), ale v prvních letech jsem GeForce Now prakticky nemohl používat. Místní síť máme připojenou vzduchem přes 10GHz na několik kilometrů vzdálený panelák, a výpadky obrazu a záseky streamování dělaly z GeForce Now pro mne nepoužitelnou záležitost. Nyní při testování nejvyššího tarifu Ultimate ale na stejném internetu jede vše plynule bez kostičkování obrazu a výpadků ovládání. Ano, zaznamenal jsem občas něco jako výpadek pár snímků, ale zásadní průšvih to už není.



GeForce Now ve 4K vypadá skvěle a švihá ještě líp. Je i odolnější vůči slabšímu připojení

V práci, kde máme ještě horší internet a navíc sdílený mezi přítomné kolegy, jsem GeForce Now spustil jen tak pro legraci, ale i tady se hrát dalo. Občas kvalita spadla pod 4K, viděl jsem i něco horšího jak 720p, ale hra se nezhroutila a stále byla ovladatelná. Nvidia opravdu zapracovala na odolnosti streamingu a pokud jste před lety nad GeForce Now zlomili hůl, zkuste ji znovu. Je to vážně lepší.

Závislost na nabídce her

Nvidia úplně na začátku šla podobnou cestou jako Google Stadia. Měli jste si platit předplatné a k tomu ještě kupovat hry na cloudové platformě. Nakonec ale z toho rychle sešlo a Nvidia změnila model – můžete hrát hry ze své Steam knihovny, které jste si už koupili. Postupně se ke Steamu přidaly i obchody Epic Games, Ubisoft a GOG. Tím je sice pokrytá většina nabídky, ale nemáte v cloudu úplně všechny hry, které z knihoven můžete nainstalovat na lokální počítač.

Nvidia na začátku nabídla všechny hry, pak se vývojáři začali ozývat a stahovat své tituly. Nvidia pak některé přesvědčil k návratu, u jiných se to ale nepodařilo.

Aktuálně GeForce Now nabízí 1500 her, ale klidně se vsadím, že tam nebudou všechny, které máte a chcete si je zkusit zahrát v cloudu. Je tam pak i docela rozsáhlá nabídka bezplatných her, takže reálně nemusíte utratit peníze, pokud chcete hrát.

Nvidia nadále pracuje na začlenění více her, každý týden ve čtvrtek přidává další várku, ale často, když se na internetu začne vychvalovat nějaká nová hra, zjistíte, že ji na GeForce Now zatím nemáte.

Konkurenční Xbox Cloud gaming má výhodu (a nevýhodu) v trochu jiném přístupu. Tam za předplatné máte zdarma všechny nabízené hry, ale nemusí to být hry, které chcete, a i u těch, co už máte třeba rozehrané na Steamu, přijdete v cloudu o rozehrané pozice. Kvalita obrazu a možnosti nastavení grafiky na Xbox Cloud gaming je ale hluboko pod GeForce Now a to platilo už před novým, výrazně lepším tarifem s RTX 4080.

Závislost na zařízeních

Tady je poznat nejvíce, jak moc se podařilo Nvidii zapracovat na GeForce Now. Ze začátku jste potřebovali Shield Android TV, pak se přidaly normální počítače s Windows, pak i MacOS, Chromebooky, běžné počítače v prohlížeči, chytré televizory a mobilní telefony a tablety. Hrát můžete i třeba na Steamdecku od Valve.

Dnes můžete GeForce Now spustit prakticky na všem, ať to máte v kapse nebo na stěně. Narazit ale můžete hlavně při ovládání. GeForce Now primárně slouží pro hry ovládané klávesnicí a myší, ale podporuje i ovládání gamepadem. Bohužel gamepad není na vše úplně ideální, některé hry jej sice umí, ale potřebují sem tam klepnout do klávesnice, jindy je kombinace zařízení + gamepad + hra v GeForce Now nějakým způsobem nefunkční a nevíte, jestli máte kritizovat Nvidii, výrobce třeba televizoru nebo gamepadu.



GeForce Now nyní funguje ve 4K jen na televizorech Samsung a LG. Toto je bohužel Sony, takže dává jen FullHD, ačkoli má rozlišení 8K a úhlopříčku 75". O plynulé hraní v nejvyšším možném nastavení ale nepřijdete

Nejlepší uživatelský zážitek z GeForce Now dostanete v samostatné aplikaci pro počítače. Počítač nemusí být nějak výkonný, dnes stačí i velmi levný notebook, ale jen v aplikaci platí, že pokud něco nefunguje, jiná platforma to nezlepší.

Při hodnocení GeForce Now ve vašich podmínkách si tak nejprve vyzkoušejte, jak vám to pojede na notebooku či počítači nejlépe připojeným k drátové síti pro vyšší stabilitu připojení, než začnete kritizovat, že GeForce Now pro vás nefunguje.

Cena se nemění, kvalita roste

Prémiový tarif GeForce Now Ultimate stojí 539 Kč na jeden měsíc, při půlročním předplatném za 2690 Kč to vyjde na 448,33 Kč na měsíc. Zůstává i střízlivější tarif Priority omezený na FullHD rozlišení, ale také s RTX efekty.



Nabídka tarifů

Pokud nemáte žádné herní PC, ale jen kancelářský pracovní notebook, bude vám určitě stačit tarif Priority. Jestli ale máte nějaký herní stroj a na GeForce Now jste se zatím dívali přes prsty, vyzkoušejte si tarif Ultimate. Dokáže využít váš rychlý herní monitor včetně podpory HDR a můžete se pokochat grafickými detaily, aniž byste museli platit vysoko přes dvacet tisíc za novou grafickou kartu.

A pokud váháte, zda to na vašem připojení vůbec pojede a nejste si jisti nabídkou her, pořád tu máte základní bezplatný tarif. Ten ale použijte fakt raději jen na předběžné vyzkoušení, zda vám vyhovuje zážitek z ovládání a nabízené hry.