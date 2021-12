Zkouší staré triky, jak lidem vnutit Edge. Šéf Vivaldi se opět zlobí na Microsoft

Jon von Tetzchner byl opět poněkud neklidný. Zakladatel a bývalý ředitel Opery, který nyní pracuje na prohlížeči Vivaldi, napsal dlouhý blogový příspěvek, v němž kritizuje chování Microsoftu. Ten se totiž všemi prostředky snaží přesvědčit uživatele, aby přešli na Edge.

Na novém počítači otevřete Edge, kde je výchozím vyhledávačem Bing. Zkusíte vyhledat jiný prohlížeč a Microsoft vám předhodí reklamu, že není třeba hledat alternativu. Edge je prý rychlý, bezpečný a moderní.

Když už si ale něco jiného nainstalujete, nemůže prohlížeč jen tak lehce nastavit jako výchozí. Windows 10 a 11 se tomu aktivně brání, a i když se dostanete do nastavení výchozích programů, Edge tam bude zvlášť označený jako doporučovaná volba a při změně na Chrome, Firefox, Vivaldi a spol. vás systém ještě upozorní, jestli si to nechcete rozmyslet. V Jedenáctkách jsou restrikce na prohlížeče ještě větší.

Jakmile nastavení výchozího prohlížeče změníte a později opět otevřete Edge, hned vás vyzve ke změně nastavení. A proč byste Edge ještě někdy znovu používali? Protože je pevnou součástí Windows a skrz něj se otevírá webové vyhledávání ve Startu nebo si přisvojuje některé odkazy z různých aplikací jako Skype. Edgi se zkrátka nedá lehce vyhnout a Microsoft podle Tetzchnera zneužívá své dominantní postavení na trhu s operačními systémy k jeho prosazování.

Tetzchner zmiňuje, že regulační orgány USA nebo EU se v poslední době zaměřují na Google, Apple nebo Facebook, ale Microsoft se schovává pod jejich radarem. Vyzývá proto veřejnost, která je nespokojená s chováním Microsoftu, aby si u svých volených zástupců stěžovali. Počínání firmy je prý zoufalé a odporuje pravidlům rovné hospodářské soutěže.

Ballot screen potřetí?

Co už Tetzchner ale nepřipomíná, je historický kontext. V minulosti totiž on a jím vedená Opera šlapali Microsoftu na kuří oko. Byla to stížnost norské společnosti podaná přesně před 14 lety kvůli vnucování Internet Exploreru ve Windows, která nakonec vyústila ve vyšetřování Microsoftu ze strany Evropské komise.

To vedlo k rozhodnutí, aby se ve Windows objevil známý ballot screen, tedy nabídka ke stažení alternativních prohlížečů. Když ji Microsoft předčasně ukončil, takže ještě schytal pokutu 561 milionů eur.

Paradoxní je, že ballot screen nikdy nepomohl Opeře k zisku vyššího tržního podílu. Na úkor Internet Exploreru začal před 10 lety růst Firefox. Z části možná díky nabídce ve Windows, z části kvůli zastaralosti IE. Jenže i prohlížeči Mozilly došel dech a všechny nakonec zválcoval Chrome. A kvůli jeho vnucování na Androidu nakonec dostal od Evropské komise pokutu i Google a v mobilním systému rovněž musetl ukazovat ballot screen.