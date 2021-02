Zkoušeli jste to vypnout a zase zapnout? The IT Crowd slaví 15 let

Slavný britský sitcom, který firemní ajťáky zaškatulkoval jako asociální podivíny, které je třeba uklidit někam do sklepa, slaví 15. narozeniny. První díl stanice Channel 4 odvysílala v pátek 3. února 2006. Seriál se nakonec nafoukl na čtyři řady po šesti epizodách a definitivně skončil třičtvrtěhodinovým speciálem v roce 2013.

Hlavními postavami The IT Crowd jsou ajťáci Roy a Moss, jejichž technické schopnosti daleko přesahují úkoly, které musí každodenně řešit. Na většinu problémů totiž stačí starý dobrý restart. Jejich životy pak pomůže restartovat nová šéfová Jen, která sice počítačům vůbec nerozumí, ale zase to umí s lidmi.

Seriál se v průběhu sezón čím dál více odchyloval od tematiky IT a stal se z něj spíš další vztahový sitcom podobným Přátelům. Podobná změna ostatně potkala i jinou „nerdovskou“ modlu The Big Bang Theory.

The IT Crowd se vysílal i v Česku, od roku 2008 jej uváděla Česká televize pod názvem „Ajťáci“. Běžel také na HBO jako „Partička IT“. Donedávna byl s titulky a dabingem i na HBO Go, teď už jej oficiálně najdete jen na Netflixu, avšak bez české lokalizace.

Seriál se mimochodem dočkal také dvou mezinárodních remaků. Německá verze po drtivé kritice a nezájmu diváků skončila po dvou dílech. V USA se The IT Crowd pokoušeli oživit třikrát. První verze z roku 2007, kde si roli Mosse zopakoval Richard Ayoade, ale skončila spolu s pilotním dílem. Teď se nikdy neodvysílal, později však unikl na internet. Ani druhý pokus z roku 2014 nepřežil pilotní epizodu. V roce 2018 si televize NBC objednala třetí verzi, kterou měl napsat autor britské verze Graham Linehan. Avšak její osud je zatím neznámý.