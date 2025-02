Zkoumáme první českou Teslu Model Y Juniper. V reálu vypadá skvěle zvenku i uvnitř. A má páčku na blinkry!

Facelift změnil nejprodávanější automobil světa k nepoznání. Model Y jsme si v nové verzi pod kódovým označením Juniper mohli prozkoumat ještě před českou premiérou. Podobně jako u Modelu 3, změny dodaly autu šmrnc. Úpravy také zvýšily už tak vysokou efektivitu.

Klíčová informace je už v tiskové zprávě: „Nová, precizně navržená páčka směrových ukazatelů zajišťuje snadné ovládání během jízdy.“ Ano, facelift nevzal páčku blinkrů jako u Modelu 3. Model Y má v nové podobě jedinou páčku, a to pouze tu na blinkry. Žádnou jinou funkci nemá. Snad to znamená, že i Muskovi lidé uznali, že tlačítka na volantu byla slepou uličkou.

Juniper zlepšil aerodynamiku původního modelu, dostal kola s menšími odpory, a tím snížil spotřebu. Právě to u elektromobilů hraje velkou roli, protože se to se stejnou baterií znamená delší dojezd. To zatím nemůžeme potvrdit, protože šlo jen o statickou prezentaci. Stejně tak nemůžeme potvrdit snížení hluku o zhruba 20 % díky propracovanějšímu odhlučnění. Až v testu budeme také moci ověřit, zda došlo ke zvýšení odrazu slunečních paprsků, což by se mělo v létě odrazit v menší spotřebě klimatizace.

Posun v designu, který na fotkách nevynikne

Na vzhledu (kromě zcela přepracovaných světlometů ve stylu Cybertrucku) zaujme i nová přední kamera, která je vyhřívaná a má ostřikovač. Na zadní části pak světelná lišta, která pracuje s nepřímým osvětlením. V provozu tak bude působit patrně o dost jinak než lišty konkurentů.

Tesly vypadaly dříve vedle vozů německé prémiové trojice jako chudý příbuzný, a to jak ve zpracování, tak v možnostech individualizace. Jenže časy se mění, tradiční automobilky hledí na náklady a snaží se šetřit, kde se dá. Možnosti konfigurace sice v jejich cenících vypadají široké, ale nakonec jde jen o pár balíčků.

Tesla, jak jsme se při prezentaci Juniperu přesvědčili, šla ve zpracování interiéru do sebe. Opodál vystavený starší Model Y vypadal vedle toho nového v interiéru jako výrazně obyčejnější auto. Výplně dveří, polstrování stropu i samotná přístrojová deska působí na pohled i na dotek výrazně hodnotněji než dříve.

Řada změn je v detailech. Je znát, že se více hledí na maličkosti, jako je polstrování kapes ve dveřích či provedení kapes na zadní straně opěradel předních sedadel. Ty jsou nově odvětrávané, což dosud Tesla neuměla.

Ovládání přes displej je už nejen vpředu, ale i vzadu. Tam dostali pasažéři nový osmipalcový, stejně jako Model 3. Přes něj se nastavuje vyhřívání sedadel, ventilace, sklon elektricky ovládaného opěradla. Případně mohou elektricky sklopit druhou polovinu zadní lavice a pak ji zase elektricky vrátit zoět. Tu polovinu, na které se sedí, sklopit nelze. Z displeje vzadu lze také posouvat přední sedadlo spolujezdce. Displej je samozřejmě určený i k zábavě, tedy videím a hrám, má ale poměrně hloupou polohu, která je zkrátka příliš nízko a pro zábavu nedává velký smysl. Elektrické sklápění zadních sedadel je možné i tlačítky v zavazadelníku.

Kufr je jako před faceliftem obří, s velkou vanou pod podlážkou i s prostorným předním „frunkem“. Do něj se vejdou například nabíjecí kabely, kit na opravu pneumatik, lékárnička, sněhové řetězy a pár dalších drobností, které vzadu mohou překážet. Navíc je k dispozici dostatek odkládacích prostor v interiéru včetně malé jeskyně ve středovém tunelu. Schránka před spolujezdcem – otevíratelná pouze přes displej – je ale poměrně malá.

První dodávky v březnu

Dodávky nové verze se mají v Česku podle současných informací rozeběhnout během března. V nabídce je zatím pouze provedení Launch Series za 1 529 900 korun s baterií s delším dojezdem a s pohonem všech kol. To nabízí dojezd WLTP 568 kilometrů a zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,3 s, maximální rychlost 201 km/h a pár drobností, kterými se odlišuje od normálních verzí, které přijdou na trh později.

Juniper je při dorovnání výbavy zhruba o sto tisíc dražší než doprodávaná verze před faceliftem. Tesla ale tvrdí, že ceny jsou srovnatelné a rozdíl je právě v maličkostech navíc.

Ze statické zkušenosti je znát obrovský skok ve zpracování i v designu. Základní tvary auta zůstávají stejné. Nová podoba nejspíše osloví širší skupinu zákazníků než dříve, navíc zde nejsou žádné přešlapy jako chybějící páčky blinkrů. Technika vozu, tedy baterie a elektromotory, se nemění. Řada vylepšení v odhlučnění či jízdních vlastnostech by ale mohla dál zlepšit pozici vozu na trhu. Nadšence, kteří ve velkém používají v autě internet, osloví i vylepšené antény jak pro mobilní signál, tak pro Wi-Fi. Rychlost stahování by měla být výrazně lepší než dosud.

Auto je připravené na zájem zákazníků. Otázka je, zda bude vůz i letos tak cenově konkurenceschopný jako v minulosti. Kvůli tlaku na emisní cíle budou i další automobilky auta do zásuvky prodávat více a cena může být jeden ze způsobů, jak toho docílit. Také je otázka, zda nakonec na prodeje nebude mít vliv Elon Musk, který může svým chováním část cílové skupiny odrazovat.