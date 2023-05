Zkoumali porouchané pevné disky. Zjistili, že v průměru odcházejí po 2,5 letech

Nedávná studie společnosti Secure Data Recovery, postavená na analýze 2 007 vadných pevných disků, zjistila, že průměrná doba před jejich selháním byla 2 roky a 10 měsíců. To se zdálo jako krátká životnost, ale vzhledem k omezené velikosti vzorku byl určitý prostor pro skepsi. Výrazně větší studie nyní naznačuje, že je situace v tomto směru ještě o trochu horší.

Společnost Backblaze, která se zabývá zálohováním a cloudovými úložišti, provádí dlouhodobou podrobnou analýzu selhání pevných disků a SSD. Na zprávu od Secure Data Recovery navázala vlastním výzkumem s využitím mnohem většího souboru dat. U 17 155 porouchaných disků, které odborníci z Backblaze zkoumali, byl průměrný věk selhání 2 roky a 6 měsíců, informuje Ars Technica.

Jen dva a půl roku?

Experti dospěli k tomuto závěru na základě zkoumání všech disků, které firmě selhaly, a údajích o času jejich provozu. Zaznamenávali datum selhání každého disku, model, sériové číslo, kapacitu a hodnotu SMART raw. Zkoumaných 17 155 disků zahrnuje 72 různých modelů.

Pokud by zkoumali pouze disky, které již ve svých datových centrech nepoužívají, jednalo by se o 3 379 disků ve 35 modelech, přičemž průměrné stáří při poruše by bylo o něco delší – 2 roky a 7 měsíců. V tomto směru je však nutné brát v úvahu skutečnost, že aktuálně používané novější modely disků budou ještě nějakou dobu fungovat a průměrný čas jejich selhání se tím může prodloužit.

„Když jsme poprvé viděli průměrný věk selhání dle Secure Data Recovery, mysleli jsme si, že 2 roky a 10 měsíců jsou příliš málo. Byli jsme překvapeni tím, co nám ukázala naše data, ale trocha matematiky nikdy nikomu neuškodí,“ píše se na blogu společnosti Backblaze.

„Vzhledem k tomu, že do našeho souboru dat neustále přidáváme další porouchané disky a průběžně vyřazujeme starší modely, budeme i nadále sledovat průměrné stáří porouchaných modelů disků a budeme informovat, pokud zjistíme něco zajímavého.“ dodávají analytici.

Nejporuchovější disk „odchází“ po roce a půl

Při sledování průměrného stáří při selhání disků firma snížila počet sledovaných modelů na třicet a ze vzorku vyřadila disky s méně než padesáti selháními. Výsledky zpracovali do tabulky, zobrazující průměrné stáří jednotlivých typů pevných disků v okamžiku jejich poruchy.



Průměrné stáří disků při selhání

Ve výše uvedené tabulce doslova vyniká 12TB disk Seagate ST12000NM0007, u něhož došlo k 2 023 selháním, přičemž jednotlivé disky byly v průměru pouze 1 rok a 6 měsíců staré. Jediným modelem s větším počtem selhání byl 4TB disk Seagate ST400DM000 – v jeho případě bylo zaznamenáno 5 249 selhání, přičemž disky byly v okamžiku poruchy v průměru staré 3 roky a 3 měsíce.

Při rozdělení podle kapacity disků se na první pohled zdá, že disky s nižší kapacitou mohou vydržet déle, než se porouchají. Backblaze však nemá ve skupině vzorků v provozu žádné pevné disky s kapacitou 1 TB, 1,5 TB, 2 TB, 3 TB nebo 5 TB, takže soubor dat pro disky s menší kapacitou není úplně relevantní.