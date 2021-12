Zkontrolujte, jestli vám neuniklo heslo. Have I Been Pwned významně rozšiřuje databázi 

Have I Been Pwned (HIBP, haveibeenpwned.com), internetová služba, která dokáže ověřit, jestli vaše heslo omylem neuniklo na internet, případně jestli jej někdo neodcizil, rozšířila svou databázi. Její zakladatel a bezpečnostní expert Troy Hunt oznámil, že HIBP získalo nová data od britské Národní kriminální služby (NCA), úřad službě poskytl miliony hesel, na která během svých vyšetřování narazily. Další hesla pak výhledově poskytne FBI.

NCA poskytlo 225 milionů hesel, z toho ale Hunt až tolik nadšený nebyl. Vyzdvihl především fakt, že se mu podařilo s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování a dalšími agenturami navázat trvalejší spolupráci, budou nově Have I Been Pwned poskytovat kompromitovaná hesla samy skrze čerstvě nastavený systém sdílení.

Čím větší databáze, tím lepší pro všechny uživatele, alespoň získají přesnější informace, jestli jejich unikla hesla na internet nebo ne. Jako vždy platí, že pokud své heslo v Have I Been Pwned najdete, okamžitě je třeba jej přestat používat. Člověk mnohdy ani netuší, kam až se údaje mohou dostat, například hesla, na které narazil NCA, se nacházela v cloudovém středisku, do kterého se nabourali neznámí zločinci.

Nově přidaná hesla mohou zkontrolovat také ostatní vládní agentury, jež s Have I Been Pwned spolupracují, od letošního září je to i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnosti (NÚKIB). Hunt rovněž připomíná, že systém pravidelně porovnává, jak jsou uniklá hesla častá a pokud zjistí, že velmi, budete upozornění.