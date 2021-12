Zjistili jsme, zda má smysl druhý ventilátor chladiče procesoru. Odpověď je složitější, záleží na situaci

Někteří výrobci uvádí chladiče i ve dvouventilátorové verzi, jiní prodávají kity s druhým ventilátorem. Vyplatí se ale připlácet?

Vypadá to na první pohled lákavě: za poměrně malý příplatek má procesorový chladič nikoli jeden, ale rovnou dva ventilátory. Mohlo by se zdát, že bude značně výkonnější a celkově lepší. Často je však opak pravdou a ukážeme si to na konkrétním praktickém příkladu.

Případ rozumně větrané skříně

Jako testovaný chladič poslouží Noctua NH-U12S redux. Ten už jsme testovali ve výchozí podobě, ale výrobce přibalil ještě kit s druhým ventilátorem. Ten obsahuje kromě něj i kablíky a kovové úchyty na chladič a antivibrační podložky a stojí okolo 400 Kč.