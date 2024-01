Živý obraz je český projekt, díky kterému si spustí svůj vlastní e-ink i vaše babička a bez programování

Cena malých i velkých e-inkových displejů klesla v posledních letech na přijatelnou mez, a tak je dnes najdete nejen v kdejaké sámošce ve formě jednoduchých cenovek, ale také v každém českém e-shopu pro kutily.

Díky tomu, že displej s elektronickým inkoustem spaluje větší díl elektřiny jen při svém překreslení, se stal nedílnou součástí mnoha domácích zbastlených meteostaniček, elektronických kalendářů na baterii pověšených na zdi a dalších lumpáren, no a my si to loni na jaře ukázali na ultimátní předpovědi počasí.

Co kdyby se obraz pro displej vytvářel na webu?

Zkraje června jsme proměnili sedmibarevný a sedmipalcový displej v primitivní nástěnku se čtyřmi segmenty. V prvních třech se každých pár minut překreslovala teplotní, srážková a družicová mapa Česka, no a poslední obdélníček jsme vyhradili pro aktuální datum a stav počasí podle domácích meteorologických čidel.



Surová sedmibarevná bitmapa složená automaticky v Pythonu na internetovém serveru

Pointou článku tehdy bylo ale vlastně něco úplně jiného. Programování nějakého hezkého grafického rozhraní na jednoduchých mikrokontrolerech je totiž složité, zdlouhavé a nepříliš flexibilní.

Namísto toho jsme proto celou obrazovku kreslili mnohem jednodušeji v Pythonu na webovém serveru a řídící čip ESP32 s Wi-Fi, který měl na starost dění na samotném displeji, si pouze jednou za čas stáhl z internetu hotovou bitmapu a promítl ji na e-ink.



A její zobrazení na cílovém displeji s elektronickým inkoustem

Jeden z nejzajímavějších českých projektů

Kdyby si náš článek tehdy přečetl Michal Ševčík aka @MultiTricker, nejspíše by se jen pobaveně ušklíbnul. Tou dobou mu totiž na stole postávala armáda e-inků všech možných velikostí a provedení a Michal v relativní tichosti vyvíjel jeden z nejzajímavějších českých projektů poslední doby nejen pro kutily: Živý obraz.

Tuzmeští makeři MultiTrickera velmi dobře znají, Michal je totiž zároveň tvůrce služby TMEP, což je vlastně hosting pro data z vašich čidel. Pokud jste právě zbastlili nějaký ten senzor, potřebujete někde na webu kreslit grafy, ale nechcete strávit zbytek mládí programováním kompletního webu, TMEP je tu přesně pro vás a my si to ukázali v samostatném článku.



U Michala doma...

Živý obraz jde oproti našim jarním hrátkám mnohem dál, s jeho pomocí si totiž může vyrobit stejný e-inkový displej úplně každý, bez napsání jediné řádky programového kódu a s mocným designérem obrazovky přímo na webu!

Už je to dospělá služba pro každého a se vším všudy a přinejmenším prozatím i s živým vývojem. Michal ji totiž neustále vylepšuje, přidává další a další speciality a nadšená komunita kolem toho všeho pomalu buduje docela funkční ekosystém.



Ukázky Živých obrazů od samotných uživatelů

Všechny malé i velké novinky a ukázky komunity, která nasadila Živý obraz opravdu skoro na všechno, můžete vedle oficiálního webu sledovat také na X na profilu @zivyobraz nebo třeba pod stejnojmenným hashtagem #zivyobraz.