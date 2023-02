Život bude o fous snazší. Neposlušné programy ve Windows 11 ukončíme z hlavního panelu

Zase máme jasnější představu, jak bude vypadat některá z dalších verzí Windows. Některé novinky budoucích verzí Windows již známe, Microsoft například zkouší rychlé kopírování ověřovacích kódů, přímý přístup ke směšovači hlasitosti nebo zcela mění podobu postranního panelu v Průzkumníku.

O další chystané funkci jsme se dozvěděli neoficiálně, protože ji v kódu testovacího sestavení v kanále Dev objevil @PhantomOfEarth. Jde o nový příkaz v kontextové nabídce ikon hlavního panelu, kde se objeví příkaz pro ukončení úlohy.

Pokud program zlobí a potřebuje ho ukončit tzv. natvrdo, typicky tak učiníte prostřednictvím Správce úloh. Když ale program zamrzne, okno zesvětlí a při pokusu o interakci vám Windows ukončení nabídnou. Položka v kontextové nabídce tak bude další možností, jak úlohu ukončit.



Příkaz pro ukončení úlohy obohatí kontextovou nabídku ikon

na hlavním panelu (obrázek: PhantomOcean3💙💛 / Twitter)

Momentálně je ještě skrytá, ale můžete ji na vlastní riziko zapnout nástrojem ViVeTool, jde o funkci č. 42592269. Nezdá se ale, že by hrozilo vysoké riziko, protože příkaz zatím nedělá to, co slibuje. Jeho zprovoznění by nemělo být složité, takže se ho nejspíš brzy dočkáme oficiálně. Poprvé byl objeven ve Windows 11 Insider Preview build 25300.

Zdroje: PhantomOcean3💙💛 / Twitter