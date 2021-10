Živě.cz má dnes 25 let. Začali jsme na Invexu a už čtvrt století píšeme o počítačích a technice

Dnes, 22. října 2021 slaví Živě.cz 25. výročí svého založení. Náš web byl oficiálně spuštěn právě v tento říjnový den roku 1996.

Původně se jednalo o internetové zpravodajství redakce časopisu Computer z počítačového veletrhu Invex. Ale po skončení veletrhu jsme stránku „tak nějak zapomněli vypnout“.

Z podtitulu Novinky na Invexu živě se stalo zpravodajství z Computeru živě a posléze už web fungoval jako samostatné médium s vlastním názvem a adresou zive.cpress.cz. Až později jsme získali současnou doménu Živě.cz.

Od začátku se věnujeme počítačovým tématům, i když postupně jsme zaměření prostřednictvím podwebů rozšířili o další digitální a technická témata. Stále trvá také úzká spolupráce s časopisem Computer, který je ještě o dva roky starší.

Kde je nejstarší Živě?

První web se kromě obrázku níže nezachoval, našli jsme ale zálohu z roku 1997. Podívejte se na adresu www.zive.cz/zive1997, kde je toto historické Živě.cz vystaveno. Mnohé odkazy již nefungují, vše je původní.



Živě z Invexu v roce 1996. K prohlížení sloužil pochopitelně Netscape. Zdroj: Muzeum Internetu

Staré Živě si můžete připomenout také v Internet Archivu. První snímek je v něm z roku 1998, potom můžete procházet jednotlivé roky.

Jak se měnil design Živě.cz

Na vývoji designu webu je krásně vidět, jak byla zprvu webová stránka čistě technická záležitost. Složitá, komplikovaná, nepřehledná. Priority i používání webu se ale postupně měnily a tomu se přizpůsoboval i vzhled Živě.cz.



1997: Máme logo, název, chuť psát a možná i první malou reklamu



2000: Móda velí roztáhnout web na šířku obrazovky. Logo se stěhuje netypicky doprava



2002: Móda sloupcová. Logo je zpátky vlevo a doprostřed jsme vměstnali dva hlavní sloupce



2005: Máme nové diskuzní fórum a hranatý web s výrazně červeným záhlavím plný boxíků



2007: Zjednodušení struktury, lehčí a přehlednější design, články s úvodními obrázky



2009: Trend webového designu udávají sociální sítě, a tak i my už máme „vše v jednom feedu“, tedy bleskovky i články dohromady. Tenkrát to ale u zpravodajských webů ještě nebylo běžné



2016: Web postupně zjednodušujeme. Živě v této podobě si asi pamatujete nejvíc. Už žádné zbytečnosti jako tlačítka, boxíky, stíny, zaoblení, karusel... Maximálně jednoduchý design a stále živý stream s články



2021: A tohle je už současné Živě. Na jaře jsme udělali velkou změnu, která souvisí se začleněním doposud samostatné MobilManie. Máme tzv. „superhomepage“ kam soustředíme články ze všech webů. V horní části jsou „topčlánky“, kde v různé formě můžeme delší dobu udržet nejdůležitější témata. Vznikla také samostatná sekce Počítače.

Na obrázcích si všimněte loga. Už od první varianty samostatného neinvexového webu je stále stejné, jen ho aktuálně používáme v inverzní variantě. Občas se sice objeví myšlenky na drobné úpravy, ale čím je logo starší, tím je naše rozhodování, jestli ho nějak měnit, jednodušší.

K narozeninám by se hodilo připravit na webu něco nového. Na Živě to najdete dnes po 19. hodině, přijďte se podívat. A kdybyste chtěli něco dát nám, může to být třeba hlas v probíhající anketě Křišťálová Lupa.