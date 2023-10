Zítra se koná Maker Faire Brno. Zajeďte tam s oficiální visačkou Maker Badge s novými protoboardy

O víkendu 21.-22. října si udělejte výlet k nám do Brna, na zdejším výstavišti se totiž koná čtvrtý ročník putovního festivalu pro kutily všeho druhu Maker Faire Brno.



Plánek vystavovatelů Maker Faire Brno 2023

Návštěvníci se mohou těšit na projekty zhruba stovky makerů, doprovodný program, přednášky a workshopy. Děti vezměte sebou! Na místě budou také stánky technicky zaměřených univerzit a škol, výrobci čipů a 3D tiskáren i některé oblíbené obchody pro bastlíře.

Oficiální visačky Maker Badge a protoboardy

Nezbytnou součástí výbavičky každého pravověrného kutila, který vyrazí do společnosti, je samozřejmě Maker Badge: Česká elektronická a programovatelná visačka na krk s e-inkem a Wi-Fi čipem ESP32-S2.

Na Živě.cz jsme si ji už představili, vznikla s podporou fabriky na výrobu desek plošných spojů PCBWay a můžete ji programovat v CircuitPythonu, Arduinu nebo rovnou ve vývojovém prostředí od výrobce čipu Espressif.



Tři varianty nových protoboardů pro Maker Badge

V týdnu nám do redakce dorazil první volitelný doplněk v podobě několika variant protoboardů – univerzálních prototypovacích pájivých polí. V balíku jsme našli také lišty/hřebínky, které připájíme přímo na Maker Badge a samotnou prototypovací desku pak do ní zacvaknete.

Jeden protoboard přijde zájemce na 99 korun a k dispozici jsou tři varianty A, B a C, které se liší v tom, do jaké vzdálenosti jsou sériově propojené hlavní okrajové řady, takže do těchto sběračů můžete snáze připájet více periferií.



Lišty/hřebínky podle vlastní preference připájíme na Maker Badge a protoboard a vše zacvakneme dohromady. Díky tomu je můžeme střídat podle potřeby

Protoboardy si ale můžete vyrobit i po své ose a třeba přepracovat pro své vlastní účely, na GitHubu totiž najdete předlohy ve formátech BRD (EAGLE apod.), Gerber apod.

K čemu je to vlastně dobré?

A k čemu je to vlastně celé dobré? Díky tomu, že je Maker Badge ve své podstatě programovatelná deska jako každá jiná a s docela výkonným SoC, můžete si z ní díky akumulátoru a protoboardu vyrobit třeba kapesní měřící jednotku, protože na pájivé pole připevníte nějaká čidla/obvody, které potřebujete k práci. Na displeji se pak zobrazí výsledek.



Maker Badge jako jednoduchá kapesní termokamera se snímačem MLX90640 a sekundární výpočetní deskou ESP32-C3, na které běží namísto CircuitPythonu firmware z Arduina

Nabízí se třeba různá environmentální čidla (kvalita ovzduší), optická čidla (ToF, spektrální analýza, termokamera aj.), měření elektrických veličin, gyro/IMU a tak dále a tak podobně.

A protože je eink z principu funkce relativně pomalý, na protoboardu by mohl být třeba i malý monochromatický I²C OLED, pokud byste potřebovali překreslovat displej při vysoké frekvenci.