„Zetka“ v USA pořád zapínají Facebook nejčastěji. Více však sociální sítě používá generace X

Generace Z používá sociální sítě ve větší míře než přecházející generace včetně té mileniálské, neplatí to ale vždycky. Tvrdí to tvrdá data v reportu firmy Data.ai, která naráží na to, že podle Pew Research Center jejich aktivita v posledních letech klesá. To o sobě sami tvrdí dotazovaní lidé.

Že se ale mladí od modré platformy odvrací, potvrzují také interní výzkumy Facebooku, respektive dnešní Mety, jak loni na podzim odhalila Frances Haugen během kauzy označované jako Facebook Papers. Podle informací vynesených whistleblowerkou se Facebook potýká s odlivem mladých denních uživatelů už od roku 2012.

Analýza Data.ai ukazuje, že ve čtyřech zkoumaných zemích lidé ve věkové kategorii 18–24 let používají sociální nejčastěji. (I přes pokles jejich zájmu stejný závěr vyvozuje Pew Research Center.) Zkoumá ovšem nikoli denní, nýbrž měsíční aktivní uživatele.

Jenže to neplatí to pro Německo a USA, kde na sociálních sítích nejvíce času stráví příslušnice a příslušníci generace X. V USA mladé dospělé předčí dokonce i lidé nad 45 let. Návyky se tedy mohou výrazně lišit země od země a nejmladší generace, která v propojeném světě vyrostla, nemusí mít o online sítě největší zájem.

Facebooku všude neodzvonilo

Data.ai v Německu, Japonsku, Mexiku, Jižní Koreji, Spojeném království a Spojených státech srovnalo nejpoužívanější aplikace a měřilo oblíbenou metrikou měsíčně aktivních uživatelů a uživatelek.

V USA se na prvním místě v žebříčku nejpoužívanějších aplikací u generace Z nenachází TikTok, jak by si někteří možná mysleli. Ten vzal sociální prostor útokem, na prvním místě nicméně pořád trůní Facebook následovaný Instagramem a Messengerem. I když se mladí od Facebooku odvracejí, jeho přítomnost překvapivá nutně není.

Messenger představuje důležitý nástroj pro soukromou komunikaci. Abyste ho mohli používat, stále musíte mít účet na Facebooku. I když na něm mladí možná netráví tolik času jako jiné sociodemografické skupiny, pořád se k němu přihlašují.

Z hlediska počtu aktivní uživatelských účtů tak Facebook v USA vede, zatímco např. ve Spojeném království, Německu a Mexiku mladí dospělí nejčastěji zapínají WhatsApp. Asijské státy zase ukazují popularitu místních řešení – KakaoTalk je nejpoužívanější v domácí Koreji a Line v rovněž domácím Japonsku.

Zdroje: Data.ai via Social Media Today | Pew Research Center | Whistleblower Aid