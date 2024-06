Ženy jako opora IT sféry. Rozhovor se šéfkou Czechitas Sentou Čermákovou

Mezi lidmi pracujícími v Česku v oblasti IT je pouze 19 % žen. Je chyba na straně zaměstnavatelů, nebo spíš ženy potřebují v tomto směru více popíchnout? A jaké jsou jejich hlavní přednosti v technologických profesích?

Spolek Czechitas má jako jeden ze svých cílů podporu zaměstnávání žen v IT sektoru. Od loňského roku Czechitas vede zkušená manažerka Senta Čermáková, která se tuto oblast snaží podporovat například s rozvojem umělé inteligence. „AI nám doslova likviduje všechny bariéry vstupu do technologického odvětví. S umělou inteligencí můžete pracovat kdokoli. Navíc se nám ukazuje, že ženy jsou v práci s AI lepší, protože ženské životy jsou více nepředvídatelné, tak jako umělá inteligence,“ říká Čermáková v rozhovoru pro Computer.

Kdo je Senta Čermáková Před svým nástupem do Czechitas působila Senta Čermáková jako ředitelka inovací ve společnosti Deloitte, předtím pracovala pětadvacet let pro Hewlett-Packard a v minulosti přes sedm let působila v Silicon Valley. Vystudovala Fakultu elektrotechnickou ČVUT, specializace biokybernetika. V dubnu 2011 jako první žena zvítězila v anketě Manažer roku. Vyučuje kritické myšlení ve futurologii na VŠE a technologie ve společnosti a v podnikání na NYU, STERN School of Business.

Kudy vedla vaše cesta k Czechitas a proč jste zakotvila právě tam?

Pracovala jsem 25 let v Hewlett-Packard a následně osm let ve společnosti Deloitte, kde jsem vedla inovace. Poté, co jsem opustila Deloitte, jsem přemýšlela, co budu dělat dál. I když jsem měla nabídky, tak už jsem nechtěla dál pokračovat v nějaké velké mezinárodní korporaci. V tu dobu jsem se setkala s tehdejší šéfkou fundraisingu Czechitas Olgou Maximovou a ta mi sdělila, že Czechitas hledají ředitele.

Czechitas jsem v té době už dobře znala, protože jsem spolupracovala se zakladatelkou Ditou Formánkovou, kterou jsem ze Spojených států na dálku mentorovala. Věděla jsem, že to je chytrá, milá a pracovitá žena sdílící stejné hodnoty jako já. Tím pádem se u mě spojily v jeden okamžik mé tužby, potřeby a hodnoty a v tu chvíli jsem měla jasno. Po pár jednáních s vedením Czechitas jsme se poměrně rychle domluvili a já nastoupila na pozici ředitelky.



Czechitas pomáhá ženám najít práci v IT odvětví

Máte za sebou mnoho zkušeností v technologických firmách. Můžete práci v nich popsat ze svého pohledu? Je to skutečně takový „mužský“ svět, jak si to řada lidí představuje?

Je to skutečně hodně mužský svět. Což má své výhody, mezi které určitě patří předvídatelnost a férovost. V Deloitte jsem se setkala s mnoha odstíny šedi. V těchto odstínech je široká diverzita a narazíte tam na opravdu chytré, pracovité lidi s obrovským přesahem. To pro mě bylo ale nesmírně inspirativní prostředí, a protože jsem poměrně dost kompetitivní člověk, bylo toto prostředí vhodné také pro můj růst. Věděla jsem, že se v tomto prostředí prosadím, jelikož mi společnost dávala nesmírnou volnost v práci na projektech, které jsem si sama vymyslela, nakreslila a přepočítala.