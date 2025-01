Zenbook 14A se Snapdragonem. Asus ukazuje, že notebook s váhou pod 1 kg nemusí být drahý

Notebooky s hmotností pod jeden kilogram známe už mnoho let, ale vždy jde o drahé notebooky na chlubení, které mají často mnohem levnější a jen o málo těžší alternativu. Nový Zenbook A14 by to ale mohl změnit. S hmotností pod 1 kg jeho cena začne na 900 dolarech, u nás tak začne těsně pod hladinou 25 tisíc korun. Tak nízko podobně lehké notebooky ještě nezačínaly.

Nový Zenbook A14 navíc zaujme unikátním provedením těla. Už jsme u Asusu viděli u pár notebooků keramický povrch Ceraluminum na víku displeje, v případě Zenbooku A14 jím ale pokryli celé hořčíkové tělo. Tato keramická vrstva poskytne notebooku tvrdší odolnější povrch, který navíc na omak působí příjemným sametovým dojmem a skvěle odolává otiskům prstů. K dispozici bude ve dvou barevných provedeních – tmavě šedé a pískově hnědé.



Nový Zenbook A14 už máme v redakci



Ač jde o extra lehký notebook, stále dostanete 70Wh akumulátor, který slibuje díky procesorům Snapdragon X Elite a Plus extrémně dlouho výdrž přes 30 hodin. Podobně se ani nešetřilo na konektorech, kde kromě dvou USB 4.0 dostanete i HDMI, normální USB a audio.



Přehled parametrů Zenbooku A14

Hlavní úsporu hmotnosti i ceny poznáte na OLED displeji. Ten má jen FullHD rozlišení a hlavně není dotykový. U podobného typu prémiového zařízení bychom se přece jen rádi dotýkali displeje. Tady máte holý OLED bez skleněné krycí vrstvy. Je to samozřejmě celkově lehčí, ale displej na dotyky nereaguje.



Vnitřní uspořádání Zenbooku A14. Všimněte si, že levý ventilátor nechladí heatpipe a nefouká ven. Ofukuje vnitřní komponenty počítače

Notebook už máme k dispozici na test ve vyšší konfiguraci Snapdragon X Elite s 32 GB paměti, základní nízká cena se bude týkat varianty s osmijádrovým procesorem Snapdragon X. Protože jsme ale notebook dostali jen pár hodin před oficiálním uvedením, na výsledky testů si ještě budete muset chvíli počkat, Jen obyčejné vybití notebooku nám zabere několik dní.



Zenbook s novými Vivobooky

Současně s tímto Zenbookem Asus představil i nové Vivobooky 14 a 16. Ty také pohání procesory Snapdragon X a budou výrazně levnější jak Zenbook A14. Začnou na 700 dolarech. FullHD displej ale mají IPS, hmotnost startuje u 1,5kg a nejvýše můžete dostat 16 GB paměti.



Přehled parametrů Vivobooků 14 a 16