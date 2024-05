Žena je podle AI modelka. Midjourney zesiluje naše zkreslení a zase to odskáčou hlavně ženy

Generativní AI převzala z médií zkreslenou představu o tom, jak vypadá běžná žena. Doplatí na to zase především ženy.

Marginalizace některých lidských těl se s nástupem umělé inteligence zdá být silná. Titulky a stránky počítačových médií se v posledním zhruba roce zhlédly v obráz­cích mladých žen, které vypadají jako modelky. Některé charakteristiky dovedeme pojmenovat, jiné nikoli, dohromady každopádně AI kreslí virtuální ženy odpovídající současným standardům krásy.

Pokud AI za průměrnou ženu považuje dvacetiletou modelku a vykresluje stále dokola její variace, deformuje to pohled jedince i společnosti na ženy. Ovlivnění jsme všichni bez ohledu na to, jak se identifikujeme.

Trénink toho, co v současnosti označujeme za AI, tedy velkých jazykových modelů, probíhá na obřích souborech dat. Nevíme o nich dost. Bezpečně můžeme říct jen to, že se AI učí na lidských záznamech. Z toho nutně vyplývají výzvy, s nimiž se musí výrobce technologií popasovat. Minimálně v oblasti lidských těl se jim to nedaří, případně se o to nepokouší.



Zadání: a woman, photorealistic --ar 2:1 --v 6.0

Podívejme se na praktické příklady. V redakci Živě používáme minimálně rok a půl Midjourney. Sledujte, co se stane, když do generátoru zadáme neutrální instrukce. Chceme prostě jen ženu (woman), která bude vypadat realisticky, tj. obrázek nebude stylizovaný. Nespecifikujeme její podobu ani věk. Midjourney vždy vytvoří čtyři obrázky najednou. V tomhle případě jde vždy o mladé a dle soudobých norem pohledné ženy.