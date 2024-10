Zemřel Ward Christensen. Před 46 lety spustil první BBS a položil základ dnešních digitálních komunit

V pátek 11. října 2024 zemřel ve věku 78 let Ward Christensen – jeden z hlavních tvůrců CBBS (Computerized Bulletin Board System), prvního systému BBS, který byl spuštěn prostřednictvím modemového připojení přes telefonní linky. Zásadně tak přispěl ke vzniku dnešních digitálních komunit a v podstatě předznamenal moderní internetovou éru.

V komunitě technických nadšenců byl vnímán jako skromný inovátor, jehož vynálezy pomohly rozvinout svět online komunikace, ale který sám nikdy neusiloval o slávu nebo uznání. „Ward byl vždy tichý, laskavý člověk, který nikdy nestál o reflektory slávy,“ vzpomíná tvůrce dokumentárního cyklu BBS: The Documentary Jason Scott.

Protokol XMODEM

Svou kariéru zahájil Christensen v roce 1968 ve firmě IBM, kde pracoval až do svého odchodu do důchodu v roce 2012, tedy více než čtyřicet let. Přestože měl na svém kontě řadu technologických objevů, zůstal vždy pokorný a své úspěchy nijak nevyzdvihoval.

Christensenův první velký přínos digitálnímu světu přišel v roce 1977, kdy vyvinul XMODEM – jednoduchý protokol pro přenos souborů, který umožňoval bezpečný přenos dat přes nespolehlivé telefonní linky. Součástí protokolu byly kontrolní mechanismy, které umožňovaly zajištění správnosti dat a opakování přenosu v případě chyb.

Protokol se stal základem pro rozvoj dalších technologií pro přenos souborů a byl inspirací pro pozdější protokoly, které umožnily rozvoj sdílení souborů přes internet. Christensen sám o XMODEMu říkal, že je to „nejmodifikovanější program v historii výpočetní techniky“, což jen potvrzuje jeho vliv na další generace programátorů a vývojářů.

První BBS

Myšlenka na první BBS se zrodila během kruté zimy roku 1978, kdy bouře znemožnila členům chicagského klubu počítačových nadšenců CACHE osobní setkávání. Christensen a Suess se rozhodli tento problém řešit vytvořením digitální platformy, kde by si členové mohli vyměňovat zprávy a sdílet informace.

Výsledkem jejich práce byla CBBS, kterou dokončili za pouhé dva týdny, během nichž Suess sestavil hardware, zatímco Christensen napsal software. Zajímavostí je, že poté záměrně tvrdili, že celý projekt trval čtyři týdny, aby nevzbudili dojem, že byl uspěchán. BBS se pak stalo digitálním ekvivalentem klasických nástěnek, na které lidé připínali vzkazy.

První uživatelé BBS se připojovali přes telefonní linky pomocí modemů a systém jim umožňoval zanechávat zprávy, sdílet soubory, a dokonce hrát základní online hry. Christensen a Suess otevřeně sdíleli své know-how, čímž přispěli k rychlému vzniku dalších BBS systémů. V té době se začala formovat komunita, která položila základy moderních online platforem, jako jsou dnešní diskuzní fóra nebo multiplayerové hry.

BBS byla v té době pro mnoho uživatelů první zkušeností s online komunikací. Lidé prostřednictvím tohoto systému začali sdílet programy, diskutovali a vytvářeli komunity. Z dnešní perspektivy se dá říci, že BBS se stala předchůdcem pozdějších sociálních sítí a internetových diskuzních fór.

Začaly se rychle rozšiřovat a staly se základem mnoha komunit, které experimentovaly s přenosy dat, hraním her a sdílením souborů. Zrodil se zde fenomén shareware her, který později vedl ke vzniku velkých herních společností, jako je Epic Games. Pro tehdejší počítačové nadšence byl BBS první příležitostí, jak se zapojit do té doby značně uzavřeného digitálního světa.

Skromný až do konce života

I přes své významné technologické přínosy zůstal Christensen věrný své kariéře v IBM, kde pracoval přes čtyřicet let. V závěru působil jako technický specialista prodeje v terénu a nikdy neusiloval o roli, která by ho vynesla do popředí. Během své kariéry obdržel několik významných ocenění, včetně Dvorakovy ceny za přínos v oblasti telekomunikací a Pioneer Award od Electronic Frontier Foundation.

Navzdory své zásadní roli v digitální revoluci nikdy netoužil po tom, aby byl v centru pozornosti. Až do konce života zůstal nenápadný, a i na internetu vystupoval jako běžný uživatel, často bez náznaku, že to byl právě on, kdo položil základy moderního online světa. Jason Scott uvedl: „Ward byl jako člověk, který byl v kapele na střední škole a nikdy neměl ambici stát se rockovou hvězdou. A najednou se ukáže, že byl vlastně u zrodu celého žánru.“ Christensenovi šlo především o sdílení své práce, ne o slávu.

Christensenova smrt znamená symbolický konec jedné éry. Spolu se Suessem, který zemřel v roce 2019, položili základní kámen, na kterém dnes stojí moderní internetové komunity. Ačkoli BBS systémy už dnes fungují spíše jako nostalgická vzpomínka, jejich odkaz žije dál v online diskuzích, sdílení souborů a v každé digitální komunitě, kterou dnes známe.

Zdroje: arstechnica.com, en.wikipedia.org, bbsdays.com, historyofinformation.com.