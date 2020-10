Zemřel šéf Samsungu Lee Kun-hee. Z firmy udělal technologickou špičku

Ve věku 78 let zemřel Lee Kun-hee, dlouholetý šéf společnosti Samsung, který z ní udělal technologického giganta. Jeho působení ve vedení firmy v letech 1987 až 2008 by se dalo přirovnat k tomu, co provedl Steve Jobs po svém návratu do společnosti Apple. Lee Kun-hee však nestál u zrodu jednotlivých produktů, byl to čistokrevný byznysmen.



Lee Kun-hee na snímku z roku 2013

Ve firmě Samsung pracoval už od roku 1966, postupně se vypracoval až do jejího nejvyššího vedení. Ke konci osmdesátých let se firma zaměřovala především na kvantitu, ale produkty víceméně jen sledovali technologicky vyspělejší konkurenci na trhu. Lee Kun-hee začal s transformací firmy směrem k vlastnímu vývoji a zvyšování kvality výrobků. Chtěl začít konkurovat vyspělým japonským technologickým firmám v čele se Sony.

Podobně jako zmiňovaný Steve Jobs věděl, že pro změnu je potřeba začít dělat věci jinak. Lee Kun-hee se proto proslavil svým výrokem „Změňte všechno s výjimkou své ženy a dětí.“ Ačkoli to pro firmu znamenalo, že po několik let měla nižší výnosy a menší prodeje, z dlouhodobého hlediska se ukázalo, že orientace na kvalitu a technologickou vyspělost je správná cesta. Firmu to postupně dostalo na špičku v oboru elektroniky.

Lee Kun-hee se však proslavil i poněkud kontroverzními metodami, kterými posouval firmu na vrchol. V roce 2008 stanul před soudem, který ho uznal vinným z neoprávněných finančních machinací a daňových úniků. Dostal vysokou pokutu a tříletý podmíněný trest. Dále čelil několika obviněním z korupce.

V roce 2010 se po dvouleté odmlce do vedení Samsungu vrátil a formálně ve funkci zůstal až do svého skonu. Firma Samsung mezitím vyrostla natolik, že v loňském roce utržila 290 miliard dolarů a tvoří 17 % hrubého domácího produktu Jižní Koreje.