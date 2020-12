Zemřel muž, bez kterého by se na Windows možná nikdy nehrálo. Pomohl vytvořit DirectX

Eric Engstrom – o tomto jménu většina lidí nikdy neslyšela. Přesto je to člověk, který do jisté míry může za to, že se z operačního systému Windows stala přední platforma pro hraní a že se Microsoft vrhl do tvorby vlastní herní konzole. Vše bylo umožněno technologií DirectX, za kterou stál právě vývojář Eric Engstrom. Na začátku prosince zemřel ve věku 55 let.

Engstrom byl jedním ze tří vývojářů, kteří v 90. letech DirectX navrhli. Skupina vedle něj zahrnovala ještě Craiga Eislera a Alexe St. Johna, přičemž Engstrom se k v nim přidal jako poslední. Všichni tři měli důležitý úkol, vymyslet způsob, jak udělat hraní na nadcházejícím Windows 95 praktičtější.

Většina her totiž v kontextu Microsoftu zhruba do roku 1994 vycházela ještě stále na DOS, vývojáři neměli příliš velkou motivaci pokoušet se je přesunout na Windows 3.1. Změnilo se to právě až s DirectX, což je řešení, se kterým trojice přišla - Windows díky němu dostal rozhraní umožňují přímý přístup k multimediálnímu hardwaru.

Paradoxní je, že sám management Microsoftu tehdy příliš nevěřil, že by se z Windows by se mohla stát herní platforma a vývoj DirectX příliš v jeho počátcích nepodporoval. Dokonce hrozilo propuštění všech tří programátorů, musel se za ně postavit sám tehdejší šéf Windows Brad Silverberg.

Vše ale nakonec dopadlo dobře a i když byl nástup DirectX pozvolný, herní vývojáři na novinku z počátku koukali značně skepticky, nakonec se to skutečně stalo hlavním důvodem, proč se hry na Windows usadily a především, proč je tu máme do dnešní doby. DirectX se navíc časem stal i základem pro vznik Xboxu.

Není to přitom jediný příspěvek Engstroma do síně slávy IT. Skrze svůj startup Wildseed stál u počátku mobilních telefonů (firmu později koupilo AOL) a poté se angažoval ve vzniku Windows Mobile, plus pracoval na systému reklam pro online služby Microsoftu. Jinými slovy hodně technologií by dnes bez něj vypadalo jinak, jeho práce tak nebude zapomenuta.