Zemřel Larry Tesler, otec funkce Ctrl+C a Ctrl+V. Jeho kopírování přes schránku se stalo standardem

Ve věku 74 let zemřel Larry Tesler, počítačový vědec, který mimo jiné vymyslel funkce: kopírovat, vyjmout a vložit. Dnes je kopírování přes schránku naprostá samozřejmost v každém počítači, ale před padesáti lety bylo všechno ještě jinak.

Larry Tesler se narodil v roce 1945 v New Yorku, kde také vystudoval střední školu se zaměřením na vědu a ve studiích dále pokračoval na Stanfordově univerzitě, kde se zaměřil na počítačové vědy. U toho si už začal vydělávat programováním. Postupně si doplňoval další vzdělání a zapojil se také do výzkumu umělé inteligence v rámci laboratoří Stanfordovy univerzity, to už byl konec šedesátých let.

Xerox PARC a Apple

Začátkem sedmdesátých let začal pracovat ve vývojovém centru Xeroxu, tedy ve slavném Xerox PARC, kde se posléze dostal k vývoji textového editoru Gypsy. To byl první program na tvorbu textových dokumentů, který využíval grafické rozhraní a ovládání myší. Právě tady vznikla myšlenka nabídnout jednoduché funkce, které by umožnily kus textu dočasně uložit do mezipaměti a použít jinde. Funkce „kopírovat a vložit“ byla na světě.

Xerox PARC byla líheň inovativních nápadů. Právě zde vznikly první použitelné počítače s grafickým rozhraním a byly zde vyvíjeny i praktické aplikace. Historii tohoto vývojového centra nejspíše znáte ve spojení s Applem a Stevem Jobsem. Ten se zašel koncem sedmdesátých let do Xerox PARC podívat a řadu jejich nápadů poté realizoval ve svých počítačích. Chloubu Xeroxu v podobě prototypu počítače s grafickým rozhraním předváděl Stevu Jobsovi při návštěvě Xeroxu v roce 1979 právě Larry Tesler.

Steve Jobs si z Xeroxu vzal nejen nápady, ale přetáhl k sobě i důležité lidi. Mezi nimi byl pochopitelně i Larry Tesler, která se stal zaměstnancem Applu v roce 1980 a podílel se na vývoji počítače Apple Lisa. Nadále se věnoval vývoji grafického uživatelského rozhraní a programování, stál u zrodu hned několika programovacích jazyků.

Od Applu se pokusil oprostit založením vlastní softwarové firmy, ale ta po prasknutí „dotcom bubliny“ prakticky zkrachovala. V roce 2001 začal pracovat pro Amazon, po čtyřech letech pro Yahoo! – v obou firmách měl na starost GUI, tedy grafické uživatelské rozhraní. Od roku 2009 pak už působil jako nezávislý konzultant.

Čest jeho památce.

